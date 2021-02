Inter: la priorità sono tre rinnovi

Mentre l’Inter si prepara ad affrontare l’insidiosa Lazio, il club resta al lavoro sul fronte calciomercato. E in particolare in questa fase all’ordine del giorno sono i rinnovi contrattuali. In particolare quelli di giovani giocatori divenuti centrali nei piani di Antonio Conte.

Sono tre in particolare le figure che rispondono a questo identikit, almeno secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ di sabato. Sono infatti Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, tutti giovanissimi, ognuno in un ruolo diverso, tutti fondamentali per la squadra. E proprio per questo motivo l’obiettivo della dirigenza è quello di ridiscutere i loro contratti per evitare brutte sorprese nelle prossime finestre di mercato.

OMNISPORT | 13-02-2021 08:18