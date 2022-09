14-09-2022 10:56

Novanta minuti in campo al centro della difesa a tre di Simone Inzaghi: questo l’esordio di Francesco Acerbi con la maglia dell’Inter. Impiegato da titolare nella vittoriosa trasferta di Champions League in casa del Viktoria Plzen, il difensore centrale ex Lazio ha offerto una buona prestazione, mostrandosi sicuro e giocando semplice contro un avversario che, però, non aveva molte armi a disposizione per spaventare i nerazzurri.

L’accoglienza dei tifosi dell’Inter ad Acerbi

L’inizio di Acerbi in maglia Inter è stato dunque incoraggiante, un buon segno per un calciatore il cui arrivo a Milano è stato estremamente criticato da parte della tifoseria nerazzurra: Acerbi era reputato da molti troppo vecchio (ha 34 anni) e tecnicamente non adeguato ad un ruolo da protagonista nell’Inter. Inoltre a pesare è anche il suo passato nel Milan.

Inter, buon esordio di Acerbi contro il Plzen

Il centrale ha iniziato a smontare le critiche ieri con la partita di Plzen. La buona prova offerta in Champions League ha fatto ricredere alcuni tifosi dell’Inter, che hanno fatto i complimenti al giocatore sui social network. Sul web, però, permane un certo scetticismo nei confronti di Acerbi da parte di una fetta di tifosi interisti.

“Sicuramente Acerbi è un giocatore esperto e tutto sommato si è confermato un valore aggiunto al parco difensori. Non per altro è nella lista della nazionale”, scrive Giuseppe elogiando il nuovo acquisto dell’Inter. “Non ha sbagliato nulla. Ottimo approccio, lo vedo meglio di De Vrij, alla faccia di quei tifosi che lo odiavano e che ora iniziano ad apprezzarlo”, aggiunge Sabino. “Direi buon inizio, avanti così Francesco!”, commenta Vincenza, incoraggiando il difensore. Turi frena gli entusiasmi: “Era difficile sbagliare qualcosa contro il Plzen… Acerbi ha fatto il suo”, il suo commento.

Tra i tifosi dell’Inter ancora critiche ad Acerbi

Molto più duro, invece, quello di Maurizio: “Penso che non avrebbe mai dovuto indossare la maglia gloriosa dell’Inter un giocatore a fine carriera di fede milanista. Contro una squadra modesta come quella incontrata qualsiasi centrale che milita in serie A avrebbe ben figurato”.

Anche Axel non ha cambiato idea su Acerbi: “Questo è un tentativo maldestro da parte dei media di far piacere un giocatore non da Inter, che non merita l’Inter e che non va sostenuto per nessun motivo”.