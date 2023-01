22-01-2023 11:55

Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana lo scorso mercoledì a Riyadh contro il Milan, l’Inter acquisisce piena fiducia e torna in corsa per lo Scudetto. Una motivazione in più per Simone Inzaghi, reduce dal quarto “supertrofeo” vinto in altrettante finali raggiunte.

Inter, la Supercoppa asso nella manica di Inzaghi

Dopo essersi goduto la serata di Riyadh che porta in casa nerazzurra il suo terzo trofeo (e quarta Supercoppa in carriera), è tempo per Simone Inzaghi e la sua Inter di rituffarsi in campionato. Il tecnico piacentino ha vinto due volte questo trofeo alla Lazio ed altre due consecutive sulla panchina dei Campioni d’Italia 2020-2021. Nelle gare secche, l’ex biancoceleste ha dimostrato di avere stoffa nelle partite secche. Una motivazione, questa, che può essere applicata anche nelle gare di Campionato per tentare la scalata allo Scudetto, viste anche le vicissitudini che negli ultimi giorni hanno coinvolto la Juventus.

Inter: dopo la Supercoppa, la scalata di Inzaghi verso lo Scudetto

Nel corso della sua esperienza nerazzurra, Simone Inzaghi ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa, manca sulla bacheca solo lo Scudetto. Questo deve essere la spinta per provare una difficilissima risalita in campionato partendo dal -10 che separa i milanesi dalla capolista Napoli, visto e considerato che la Juventus (almeno per ora), una dei principali concorrenti è fuori dai giochi per il tricolore. Una spinta che deve arrivare già dalla prossima gara.

Inter, dopo la Supercoppa testa all’Empoli

Dopo la vittoria in Supercoppa, la squadra nerazzurra è chiamata a non incappare in ulteriori passi falsi, già a partire dalla prossima gara contro l’Empoli, in programma lunedì 23 alle 20.45. Per tentare la rimonta in campionato, è fondamentale ritrovare l’esperienza ed i gol di Romelu Lukaku, che al momento non ha trascinato la squadra nerazzurra. Dalle sue prestazioni dipende la possibilità che l’Inter si sieda ad un tavolo per trattare il rinnovo del prestito con il Chelsea. Lukaku è il più pagato tra i nerazzurri, ma al momento le sue apparizioni hanno un peso a bilancio che non collima con le reali prove offerte in campo.