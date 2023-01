22-01-2023 09:43

E’ il giorno della partita, stasera c’è Juventus-Atalanta che per Allegri è l’unica cosa che conta, ovvero la possibilità di agganciare momentaneamente il settimo posto e cominciare la risalita di quella montagna diventata altissima dopo il -15 imposto dalla corte d’appello federale ma i tifosi bianconeri pensano ancora alla sentenza e prefigurano scenari ancor più pesanti. Ci potrebbero essere nuovi processi a carico della Juve, per gli stipendi taroccati e altro, e soprattutto all’orizzonte c’è la mannaia dell’Uefa che potrebbe estromettere la Vecchia Signora dalle coppe.

Juventus, l’Uefa potrebbe escludere il club dalle coppe europee

Ieri Allegri già faceva i conti sul come centrare egualmente la zona Champions, parlando dei 60 punti ancora a disposizione ma anche dell’Europa League. Vincendola la Juve si qualificherebbe ma potrebbe poi davvero giocarla? Per i tifosi la risposta è no, perché stando a quanto si legge sui social dietro il polverone ci sarebbe proprio la mano di Ceferin che ad Agnelli l’aveva giurata per il caso Superlega.

Juventus, i tifosi credono che Ceferin sia il grande burattinaio

La sensazione è che il presidente dell’Uefa voglia vendicarsi: “noi non vogliamo impunità, nessuno l’ha chiesta, ma questa non è giustizia , è solo vendetta da parte di Ceferin. Lo ha detto Chine‘, fuori dalle Coppe, è quello l’obiettivo”, oppure: “vogliono punire la Juve perchè sta fuori e vuole stare fuori dal sistema marcio del calcio in Italia e lo voleva fare in Europa ma è stata subito minacciata sono ormai anni che la Uefa (Ceferin) ci attacca!!!”

C’è chi ha paura: “I quindici punti sono il minimo, vedrai adesso Ceferin cosa gli combina” oppure: “Ceferin non aspetta altro che ricevere il fax dalla FIGC per squalificarci dalle competizioni europee per 4-5 anni”.

Infine la chiosa: “Ormai credo che la FIGC prenda gli ordini da Ceferin che in Italia, causa superlega, ha trovato terreno fertile per punire la Juve. In Spagna, che è un Paese serio, non hanno ascoltato la UEFA. Real e Barca, giocano tranquillamente e fanno il bene del loro paese”.