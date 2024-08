Inter, lady Inzaghi risponde alle critiche sui social ma ammette: non abbiamo dormito

Gaia Lucariello in una delle sue stories rigetta al mittente ogni polemica sulla presunta mancanza di fame dei nerazzurri dopo lo scudetto

La prima versione dell’Inter con due stelle sul petto non è piaciuta molto. Lo stesso Inzaghi, solitamente flemmatico, ha perso le staffe rimproverando ai suoi leggerezze inaccettabili quando sei in vantaggio a pochi minuti dalla fine. Il 2-2 di Marassi col Genoa sono più due punti persi che altro, inutile girarci attorno e preoccupano le sbandate di una difesa che lo scorso anno era la più impenetrabile del campionato ma ci sono critiche che non son piaciute a Gaia Lucariello, la moglie del tecnico nerazzurro.

L’Inter ha la pancia piena?

La trionfale scorsa stagione per molti avrebbe tolto la fame all’Inter. La sindrome da pancia piena, che è stata fatale anche al Napoli l’anno scorso, era uno dei rischi possibili. Lo stesso Inzaghi aveva ricordato come non fosse facile ripetersi, citando proprio i precedenti degli azzurri e del Milan della stagione prima.

Il video della signora Inzaghi

Considerazioni che però non condivide Gaia Lucariello, la compagna di Simone Inzaghi, che su Instagram ha pubblicato una storia che ritrae Thuram e compagni mentre esultano sfrenatamente al secondo gol del francese: «Dedicato a chi pensa che questi ragazzi non abbiano più fame – il pensiero della moglie dell’allenatore nerazzurro, che poi svela – stanotte non abbiamo dormito, nessun problema ad ammetterlo. E’ questo il segreto… Simone e i suoi ragazzi».

Tra l’altro la scena scelta da Gaia Lucariello per testimoniare la fame intatta dell’Inter è la stessa finita nel mirino dei social per l‘esultanza scatenata di Davide Frattesi che, dopo l’assist per il momentaneo 2-1 di Thuram. L’ex Sassuolo si è sgolato prendendo a calci e pugni il plexiglass che delimita il settore ospiti di Marassi, immagini che a molti non sono piaciute.