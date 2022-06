Inter, l'agente di Lautaro Martinez è categorico: "Non se ne andrà da Milano adesso"

09-06-2022 13:36

L’agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano ha rilasciato un’intervista a FcInterNews.it, nella quale ha dichiarato a chiarissime lettere che il proprio assistito non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter in questa finestra di mercato.

Ricordiamo che i nerazzurri hanno bisogno di cedere almeno un big per poter rientrare nei parametri imposti da Suning, e il candidato principale al momento sembra il difensore azzurro Alessandro Bastoni, cosa che ha mandato su tutte le furie la tifoserie, preoccupata che possa succedere ancora quanto accaduto lo scorso anno co. Queste le parole dell’agente del Toro:

“Questo è stata una stagione molto buona per Lauti. Dal punto di vista calcistico, ma anche personale e della stabilità. Stiamo sentendo l’amore della gente di Milano, anche visto che recentemente ha iniziato un progetto con Agustina nella città (il ristorante Coraje, ndr). Ovvio, predomina lil suo mestiere calciatore, ma a oggi non ho nessuna ragione per credere ci sia anche solo una chance che vada via dall’Inter. Nessuno ci ha comunicato niente, la verità è che un calciatore che segna così tante reti in una lega complicata come la Serie A non passa inosservato, ma rimangono quattro anni di contratto. Lui sta bene, è contento, si gode la rosa, la società, i compagni. Non ci sono motivi per andare via. Il calcio professionistico conosciamo com’è, io oggi dico questo e domani può modificarsi tutto.Quando ci siamo seduti per parlare del rinnovo del contratto, non era fatto in ottica di una futura vendita. Ma al successivo gol, alla seguente partita, alla Serie A, alla Champions. Non è un accordo pensato per una vendita dell’Inter, ma per essere felici all’Inter”.

