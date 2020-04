Inter, l'agente di Sanchez punge Conte

L'esperienza all'Inter di Alexis Sanchez sembra destinata a interrompersi dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato da 'The Sun', infatti, l'attaccante cileno non verrà riscattato dai nerazzurri che l'avevano prelevato in presito dal Manchester United. Troppo poco lo spazio avuto a disposizione dall'ex Barcellona e Udinese, e troppi gli infortuni subiti, affinché il club decida di investire durante la prossima sessione di calciomercato.

Secondo il quotidiano inglese, però, neppure i Red Devils sembrano interessati a mantenere il giocatore in rosa.

Futuro da scrivere, quindi, ma le pretendenti non mancano. Secondo il 'The Telegraph' il futuro di Sanchez potrebbe essere in Qatar, mentre secondo i cileni di Radio Cooperativa prende corpo il ritorno in Spagna perché Diego Simeone lo vorrebbe all’Atletico Madrid dopo averlo allenato al River Plate.

Intanto l'agente Leo Rodriguez manda un messaggio chiaro all'Inter: "Alexis resta un top player, ma ha bisogno di giocare con continuità e nel sistema di gioco dell'Inter non è facile. Ha bisogno di andare in un club dove l'allenatore intenda puntare su di lui e la squadra abbia bisogno della sua presenza anche dal punto di vista tattico".

SPORTAL.IT | 01-04-2020 21:52