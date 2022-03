Inter, Lautaro: "Devo ringraziare Inzaghi per la fiducia"

04-03-2022 23:09

Al termine di Inter-Salernitana 5-0, ai microfoni di Dazn è intervenuto l’uomo del match Lautaro Martinez: “Dopo la traversa ho pensato che non fosse ancora giornata, poi i miei compagni e soprattutto Barella mi hanno servito bene. Li ringrazio, sono stati tutti vicini a me in queste settimane. Il gol pesava? Sì tanto, vivo per la rete e se non segno vado a casa triste. Oggi sono felice, l’Inter ha vinto e io ho fatto tre gol. Il pallone a chi lo porto? A mia figlia”.

Lautaro ha risposto così alle critiche: “Sono parte del gioco, quando vinciamo è tutto facile, quando non si vince bisogna lottare. Ringrazio i tifosi che sono sempre stati vicini, il mister e i compagni. Inzaghi? Mi dà fiducia e lo ringrazio”.

Ora testa alla Champions: “Liverpool? Impresa possibile, dovremo recuperare energie e proveremo a passare il turno”.

