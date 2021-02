Inter-Lazio 3-1: Lukaku trascina i nerazzurri in vetta, le pagelle

Operazione sorpasso riuscita. L’Inter approfitta del ko del Milan per conquistare la vetta solitaria della classifica: un traguardo tutt’altro che simbolico seppure manchino ancora 16 gare al termine del campionato.

Non era facile avere la meglio sulla Lazio di Simone Inzaghi, squadra più in format del campionato che però, a San Siro, dopo un buon avvio di gara si è spenta sotto i colpi di un Lukaku semplicemente ingiocabile. E così, i biancocelesti fermano la loro corsa e i nerazzurri si prendono il comando della Serie A, reagendo con determinazione all’eliminazione dalla Coppa Italia.

La Lazio comincia meglio, gestendo il possesso palla e provando a superare l’attento muro nerazzurro con i classici fraseggi corti targati Luis Alberto-Immobile-Correa. Ma proprio quando l’Inter sembra inziare a soffrire il gioco dei biancocelesti, Hoedt inverviene alla disperata su Lautaro, colpendo palla e piede. Per Fabbri è calcio di rigore, la Lazio protesta ma la decisione del direttore di gara non cambia: dal dischetto si presenta Lukaku che fa secco Reina.

Sbloccato il risultato, è l’Inter ad assumere il comando delle operazioni: Lautaro e Lukaku iniziano a viaggiare a mille e la Lazio tiene botta, anche grazie al suo portiere, fino al 45′ quando Lukaku dopo un rimpallo si ritrova tutto solo davanti a Reina e batte il portiere spagnolo con la sua consueta freddezza.

Nell’intervallo Inzaghi manda in campo Escalante e Parolo ed è proprio quest’ultimo, impiegato nell’ormai non più inedito ruolo di difensore, a salvare la porta biancoceleste con una chiusura strepitosa su Hakimi. L’altro nuovo entrato, invece, è l’autore della fortuita deviazione che, su una sassata su calcio di punizione di Milinkovic-Savic spiazza Handanovic e vale il 2-1.

La Lazio torna in partita in maniera un po’ fortunosa, ma ci resta solo per tre minuti, cioè fin quando Lukaku non decide di caricarsi sulle spalle ancora una volta la sua squadra, sverniciando letteralmente Parolo e offrendo a Lautaro il più facile dei palloni che chiedono solo di essere spinti in rete. Lautaro non sbaglia e corona col ritorno al goal una prova più che positiva, fatta di quantità e qualità, che lo porta a mandare in tilt Patric a più riprese anche dopo il 3-1.

Nella Lazio entrano Caicedo e Muriqi al posto di Correa e Immobile, parecchio giù di tono. La sostanza non cambia e l’occasione più ghiotta per riaprire di nuovo i giochi capita sui piedi di Muriqi che però ignora Acerbi tutto solo e si fa rimpallare la conclusione dall’attenta retroguardia nerazzurra, guidata da uno Skriniar super.

E così, a sette giorni dal derby della verità, l’Inter si prende la vetta e si prepara a sfidare i cugini rossoneri da capolista.

TABELLINO E PAGELLE

INTER-LAZIO 3-1

MARCATORI: 22′ Lukaku (I) rig., 45′ Lukaku (I), 61′ Escalante (L), 64′ Martinez (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6 (91′ D’Ambrosio s.v.), Barella 7, Brozovic 6.5, Eriksen 6.5 (72′ Gagliardini 6), Perisic 6 (91′ Darmian s.v.); Lukaku 8.5 (91′ Pinamonti s.v.), Martinez 7.5 (78′ Sanchez s.v.)

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Patric 5, Acerbi 5.5, Hoedt 5.5 (46′ Parolo 6); Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5 (46′ Escalante 6), Luis Alberto 5.5 (78′ Pereira s.v.), Marusic 6; Correa 5.5 (70′ Caicedo 6), Immobile 5 (70′ Muriqi 5.5). All. S. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Hoedt (L), Lukaku (I), Hakimi (I)

ESPULSI: Nessuno

OMNISPORT | 14-02-2021 22:57