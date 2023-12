Inter, le bordate di Acerbi sulla Juventus e Allegri scatenano la bufera sul web

Il difensore replica al tecnico bianconero che ripete sempre che l'Inter è favorita e fa i conti sul mercato ma il popolo di Madama risponde sul web

30-12-2023 13:00

Ricordate Allegri che a ogni piè sospinto sottolinea che la favorita per lo scudetto è l’Inter (“lo dicono loro stessi”) e che per la Juventus l’obiettivo è solo arrivare in zona-Champions? Poco manca che il tecnico bianconero ripeta questo mantra a ogni conferenza ma c’è chi si è stancato di sentire questa canzone. Se Inzaghi solitamente fa orecchie di mercante, c’è chi esce allo scoperto come Francesco Acerbi.

Le bordate di Acerbi alla Juventus

Dopo il pari di Marassi col Genoa l’ex difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha sputato il rospo dicendo: “Dicono che siamo i più forti ma guardate che quelli che sono andati via erano fortissimi. Dicono che dobbiamo stravincere ma la Juventus ha speso 200 milioni per 3 giocatori come Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi parametri zero. Proviamo a essere un po’ equilibrati”.

I tifosi della Juventus insorgono sul web

Fioccano le reazioni: “Per Thuram al Milan avete dato 8 milioni di commissioni all’agente, Pavard 30 milioni, Bisseck pagato 10 anziché 7 per rateizzare il pagamento, Frattesi arriverete a pagarlo 38 milioni. Carlos augusto 13 +bonus. Tutto questo accumulando debiti” e poi: “E perché noi non abbiamo venduto o perso nello stesso periodo Ronaldo, Dybala, de Ligt, Cuadrado, Chiellini e via dicendo? Finalisti di Champions vs una squadra uscita ai gironi e mi volete far credere che non siate i favoriti? Ma per piacere” e ancora: “Qualcuno spieghi ad #Acerbi che la Juve quest’anno ha comprato solo Weah. E che al momento ha fatto 40 punti schierando nei titolari Gatti, Miretti, Iling Junior, Cambiaso, Yildiz e Nicolussi Caviglia”

C’è chi scrive: “A parte che sono 160 e non 200, il giorno che sarete costretti a giocare partite chiave con 5/6 ragazzini della primavera ne riparliamo” e anche: “Frattesi (38), Pavard (30), Asllani (10), Bisseck (7), Sommer (7). Questi li ho comprati io scommetto ahahah e sono solo quelli della stagione 23/24. Voi siete andati a vedere quelli delle stagioni passate per mettervi l’anima in pace”.

Per i social è una caduta di stile

I tifosi della Juventus sono scatenati: “Sorprende questo segnale di debolezza. Oltre che di meschinità. Un giocatore che fa i conti in tasca ad altri suoi colleghi, che commenta il mercato di un’altra società. Inaccettabile caduta di stile. Siete i più forti, perché tanto nervosi? Lo scudetto è roba solo per voi” e infine: “La modestia è un alibi, a volte…la Juventus, quest’anno si è indebolita: senza Di Maria, Bonucci e Pogba, i tanti giocatori giovani in rosa e un centrocampo che farebbe tribuna alla più recente e scudettata mediana bianconera (Vidal-Pirlo-Pogba)…l’Inter DEVE vincere”.