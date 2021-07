Inter, l'erede di Hakimi diventa un caso: altro candidato si allontana

Sostituire un pezzo da novanta come Achraf Hakimi non era certo un’impresa facile già in partenza, date le qualità del giocatore ormai partito per il Paris Saint-Germain. Nel frattempo però l’Inter sta facendo i conti con problemi sempre crescenti anche nell’abbracciare colui che dovrebbe prenderne il posto sulla corsia destra nella prossima stagione.

Sono diversi i profili che il club campione d’Italia ha preso in considerazione, ma raggiungerli si sta rivelando una missione sempre più complicata. Tanto che, dopo Hector Bellerin, sembra ora decisamente in salita anche il cammino che conduce a Denzel Dumfries.

Il laterale olandese, tra le più belle sorprese di Euro 2020, era da tempo sul taccuino di Beppe Marotta. Proprio le sue grandi prestazioni agli Europei, tuttavia, stanno facendo progressivamente lievitare il costo del suo cartellino. E man mano che trascorrono i giorni, il processo sembra destinato a non arrestarsi.

Se infatti solo una settimana fa si parlava di un’operazione con il PSV Eindhoven negoziabile per 20 milioni di euro, nel frattempo la cifra si è già avvicinata ai 25. E, come spiegano dal quotidiano ‘Eindhovens Dagblad’ e confermano alla ‘Gazzetta dello Sport’, presto anche questa cifra potrebbe non bastare. Tanto più che anche l’Everton si sta muovendo sul giocatore.

L’esigenza nerazzurra di regalare a Simone Inzaghi un laterale destro di livello internazionale resta però una delle priorità della dirigenza. Proprio per questo motivo si stanno provando a studiare ulteriori alternative, che oltre a Davide Zappacosta includono anche Alessandro Florenzi. Ma l’Inter ha bisogno di certezze, per evitare ulteriori brutte sorprese.

OMNISPORT | 08-07-2021 22:40