L'Inter ha scelto il sostituto di Hakimi, due big nel mirino

L’Inter a caccia di sostituti per lenire la dolorosa cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. L’addio dell’esterno marocchino, in Francia per 70 milioni di euro, è necessaria per le casse nerazzurre, ma apre una voragine sulla fascia destra della formazione di Simone Inzaghi, che dovrà essere subito colmata dagli uomini di mercato del Biscione.

Il budget a disposizione non è elevatissimo e la scarsità di giocatori di alto livello in quel ruolo specifico rende ancora più complicata la caccia di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha sondato il terreno con il Psv per l’esterno Denzel Dumfries, che si è messo in luce con la Nazionale olandese a Euro 2020: la valutazione del giocatore è troppo alta, intorno ai 20 milioni di euro, simile a quella del Chelsea per Marcos Alonso.

Per questo motivo, l’Inter ha virato negli ultimi giorni sull’esterno dell’Arsenal Hector Bellerin: i Gunners hanno aperto per una cessione in prestito con diritto di riscatto del giocatore spagnolo, reduce da due stagioni difficili dopo l’infortunio al ginocchio. Gli inglesi sperano che si rilanci in Italia per rivalutare il suo cartellino dopo gli ultimi anni complicati.

Il giocatore vuole lasciare Londra e coglierebbe al volo l’opportunità di trasferirsi nel club campione d’Italia. Nella lista di Marotta e Ausilio ci sono anche Davide Zappacosta del Chelsea e Manuel Lazzari per la Lazio, anche se per quest’ultimo Claudio Lotito chiede ancora troppo.

Un’alternativa è Emerson Palmieri: anche in questo caso i Blues vogliono una cifra ritenuta troppo alta dall’Inter, 18 milioni.

OMNISPORT | 01-07-2021 11:38