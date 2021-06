Mercato Inter, non solo Hakimi: decise le altre cessioni

Sul filo di lana, ma in tempo utile per dare ossigeno al bilancio. L’Inter ufficializzerà nella giornata di martedì 29 giugno la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Il sacrificio dell’esterno marocchino ex Real Madrid sarà fondamentale per gli equilibri del bilancio nerazzurro. Affare da 71 milioni, 68 dei quali di parte fissa e tre di bonus “difficili”, e missione quindi quasi compiuta rispetto al piano dei 100 milioni di plusvalenze invocate dal presidente Steven Zhang e alla base della decisione di Antonio Conte di non proseguire il rapporto con il club nerazzurro.

I 30 milioni restanti saranno ricavati nelle prossime settimane di mercato, ma l’idea è quella di non rinunciare ad altri big, bensì di risparmiare gli ingaggi di giocatori non funzionali al nuovo progetto tecnico, dai quali provare anche a ottenere qualche milione di plusvalenza qualora non si dovesse arrivare alla rescissione del contratto. Si tratta di Radja Nainggolan, che potrebbe tornare al Cagliari, Joao Mario, per il quale lo Sporting si è già mosso per ottenere la conferma e di Valentino Lazaro, ambito dal Newcastle dove ha giocato nell’ultima stagione.

Molto probabili, inoltre, i divorzi da Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Ivan Perisic, legati al club da ingaggi pesanti. In parallelo, però, il duo Ausilio-Marotta è già attivo per le trattative in entrata. I primi obiettivi riguarderanno le fasce laterali, sguarnite dalla cessione di Hakimi, dalla partenza a parametro zero di Ashley Young e appunto dal probabile addio a Perisic.

Per la fascia destra il primo nome della lista è lo spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin, per il quale i Gunners chiedono 20 milioni. L’Inter punta al prestito e tiene in caldo le piste italiane che portano a Manuel Lazzari, pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio, e di Davide Zappacosta, in uscita dal Chelsea. Sempre nel club campione d’Europa milita il grande obiettivo per la fascia sinistra, ovvero l’altro spagnolo Marcos Alonso.

L’ex Fiorentina, già obiettivo di Antonio Conte, costa però non meno di 20 milioni ed è anche nel mirino del Barcellona, per un possibile incastro di mercato che porterebbe i blaugrana a ingaggiare Alonso per prendere il posto di Junior Firpo, vicino al trasferimento al Milan come vice di Theo Hernandez.

In alternativa ad Alonso è stato proposto l’olandese Patrick Van Aanholt, protagonista ad Euro 2020 con gli Orange eliminati a sorpresa agli ottavi alla Repubblica Ceca. L’ex Feyenoord è svincolato dopo la fine del contratto con il Crystal Palace, ma ha parecchio mercato: oltre all’Arsenal sul giocatore è forte da tempo la Lazio, che anzi secondo quanto riportato da radiomercato avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore sulla bse di un triennale da 1,8 milioni netti. Un possibile, nuovo incrocio di mercato destinato ad infiammare i rapporti tra i biancocelesti e l’Inter, già tesi dopo il passaggio di Inzaghi sulla panchina nerazzurra.



OMNISPORT | 28-06-2021 10:36