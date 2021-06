Mercato Inter, nuova idea per l'attacco: un ex contatta Inzaghi

Dopo aver blindato il centrocampo mettendo a segno il colpo Calhanoglu, l’Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. L’unico punto fisso è Lukaku: i nerazzurri cederanno nelle prossime settimane Esposito e Pinamonti, e anche Lautaro Martinez e Alexis Sanchez non sono così certi di rimanere a Milano.

Gli uomini di mercato del Biscione sono a caccia di occasioni per le note limitazioni di budget, e nelle ultime ore è spuntata una nuova soluzione low cost: secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Keita Balde si sarebbe proposto per un ritorno all’Inter nella prossima stagione.

L’attaccante del Monaco, l’anno scorso in prestito alla Sampdoria, avrebbe incontrato a Capri, dove è in vacanza, lo stesso Simone Inzaghi. Un primo contatto che potrebbe avere ripercussioni nelle prossime settimane: il calciatore senegalese sotto la guida del tecnico piacentino alla Lazio visse il momento più bello della sua carriera nella stagione 2016/2017, con 16 reti realizzate in 31 partite, numeri mai toccati nelle stagioni successive.

Il ritorno di Keita è al momento solo un’idea, ma l’opzione potrebbe essere presa in considerazione più avanti, quando sarà più chiaro il quadro di chi partirà e di chi resterà ad Appiano.

All’Inter Keita ha disputato una stagione nel 2018/2019, agli ordini di Luciano Spalletti, segnando 5 reti in 24 partite di campionato, senza lasciare ricordi indelebili ai tifosi nerazzurri. Nella scorsa stagione in Serie A, il senegalese ha realizzato 7 reti in 25 partite di campionato con la maglia della Sampdoria.

24-06-2021