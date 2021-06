Inter, Romelu Lukaku zittisce i critici e svela il futuro

Su Twitter, Il bomber dell’Inter Romelu Lukaku ha lanciato un Q&A per coinvolgere i tifosi nerazzurri, rispondendo a molte domande e curiosità. L’attaccante belga, uno dei protagonisti assoluti di Euro 2020, è già proiettato alla prossima stagione con l’Inter: “L’obiettivo per il 2021? Essere in salute, prima di tutto. E poi lavoro per vincere titoli”.

Su Euro 2020 ha aggiunto: “Rappresentare il Belgio a questi livelli per me significa molto. Le critiche? Per essere onesto non me ne frega un c…o. Io penso al mio lavoro dietro le quinte, questo spiega la mia mentalità. Provo sempre a migliorare e, più importante, a vincere le partite”.

Romelu Lukaku è tornato a parlare anche dell’estate 2019, che lo ha visto passare da Manchester a Milano: “Sono due grandi città, cambia ovviamente il gioco perché in Italia devi usare di più il cervello. E qualcuno diceva che non ero in grado di farlo… La Serie A, dal punto di vista tattico, è complicata. Ogni partita è diversa, capita che le occasioni nei 90′ siano pochissime. E vanno sfruttate”.

I tifosi vogliono però delle certezze sul futuro di Lukaku. Il Manchester City vorrebbe il belga ma l’attaccante nerazzurro non ha dubbi: “Sto bene all’Inter, resto qui”.

Non mancano parole dolci per Antonio Conte, l’ex allenatore dell’Inter con cui ha vinto lo scudetto: “Devo essere onesto, non mi è mai piaciuto giocare spalle alla parte. Questo fino al momento in cui il mister non mi ha fatto capire cosa avrei potuto fare per la squadra. E anche per me stesso!”.

Romelu Lukau ha risposto poi ad alcune domande curiose: “Il centrocampista più forte al mondo? De Bruyne, è anche inutile stare qui a parlarne. Kompany è il difensore migliore contro cui abbia mai giocato. Ashley Young? Certamente mi mancherà. È tra i primi cinque compagni di squadra più forti della mia carriera”.

OMNISPORT | 23-06-2021 18:16