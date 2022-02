Inter-Liverpool, Inzaghi: "I dettagli faranno la differenza"

16-02-2022 18:22

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ad Amazon Prime Video poche ore prima della sfida di San Siro con il Liverpool di Jurgen Klopp. I nerazzurri hanno lo svantaggio di giocare l’andata in casa dato che sono arrivati secondi nel proprio girone, anche se da ora, lo ricordiamo, non esiste più la regola del gol in trasferta.

Queste le brevi considerazioni di Inzaghi:

“La serata sarà bella e da vivere. Io sono contento per i tifosi, per il club e per i miei calciatori. I Reds sono una squadra che ha un grandissimo blasone, ma partiamo da 0-0 e, anche se sulla carta probabilmente sono loro i favoriti, la cura dei dettagli farà la differenza”.

