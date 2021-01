Inter Lukaku: salta solo la Sampdoria?

Con un tennistico 6-2 l’Inter di mister Antonio Conte ha iniziato nei migliori dei modi il 2021. Tanti, gol, emozioni, spettacolo, ma soprattutto tre punti importanti che permettono ai neroazzurri di tallonare sempre da vicino il MIlan, vincente a Benevento. L’unica nota davvero stonata del pomeriggio e che tiene in apprensione lo staff medico interista, è stato il ko di Lukaku nel finale di gara contro il Crotone..

Il gigante belga infatti, a segno anche ieri e attualmente secondo solo a Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori della Serie A, si è dovuto fermare improvvisamente per un problema alla coscia destra.

A risultato già ampiamente acquisito, Conte non ci ha pensato un secondo per sostituirlo, cercando di evitargli inutili peggioramenti. Durante le interviste post gara, il tecnico salentino è comunque sembrato tranquillo sulle condizioni del suo attaccante, escludendo un infortunio più serio: “Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento, vedremo domani se è a rischio per la Sampdoria o meno. L’abbiamo cambiato subito, non dovrebbe essere niente di grave”.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ però non verranno corsi rischi e Lukaku dovrebbe saltare la trasferta di Genova contro la Sampdoria. La priorità è cercare di averlo perfettamente abile ed arruolato nel match successivo, ovvero domenica 10 gennaio, contro la Roma di Fonseca all’Olimpico.

Facile quindi che mercoledi a Marassi l’attacco neroazzurro sia formato dal duo Alexis Sanchez–Lautaro Martinez. Il cileno, anche lui out da metà dicembre, ieri era in panchina e dunque sembra completamente recuperato e pronto per scendere in campo.

OMNISPORT | 04-01-2021 09:30