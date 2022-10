Inter, Lukaku verso la convocazione per la Fiorentina

19-10-2022 17:06

Ormai ci siamo, Romelu Lukaku sta finalmente per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Anche oggi il belga si è allenato a parte seguendo il suo programma di recupero, ma già da domani dovrebbe prendere parte alla sessione assieme al resto dei suoi compagni.

Se tutto andrà bene tra domani e venerdì, dunque, Lukaku potrà finalmente essere convocato per la partita di sabato, al Franchi, contro la Fiorentina di Italiano. Big Rom è infatti ai box da fine agosto per un problema muscolare, e in stagione per i nerazzurri ha disputato appena tre partite, segnando una rete e siglando un assist.