Inter, lunedì le visite mediche di Acerbi

28-08-2022 18:55

Francesco Acerbi sta per vestire la maglia dell’Inter. Il difensore della Lazio lunedì effettuerà le visite mediche di rito, poi firmerà con il club nerazzurro.

Accontentato Simone Inzaghi, che ritrova uno dei suoi fedelissimi per rinforzare una difesa apparsa in grande difficoltà in queste prime giornate di campionato. Acerbi rinuncerà a due mensilità per sbarcare a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto. Percepirà uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE