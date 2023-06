Inter, summit Inzaghi-dirigenza tra calciomercato e budget: l'obiettivo è lo scudetto

Concluso l'incontro con Marotta, Ausilio e Baccin nella sede del club nerazzurro: sul tavolo solo il calciomercato, non si è parlato di rinnovo per Inzaghi

13-06-2023 22:06

Non si è parlato di rinnovo, bensì di calcio mercato. Sarebbe stato questo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’argomento principale del vertice che si è svolto oggi tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Clima sereno, volti sorridenti all’uscita. Il tecnico ha lasciato la sede di viale della Liberazione intorno alle 19,30, dopo 3 ore di colloquio, mentre i tre dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin, se ne sono andati un’ora dopo per proseguire a cena il colloquio in vista dell’imminente faccia a faccia con il Chelsea per Lukaku.

Inter, prossima stagione sul tavolo

Secondo quanto filtra, il clima era abbastanza sereno e sono stati messi sul tavolo i programmi per la prossima stagione: il budget non sarà altissimo e sostanzialmente, come accaduto anche negli scorsi anni, servirà prima cedere e poi acquistare, anche se non è in programma uno smantellamento della rosa. La differenza rispetto a un anno fa è che non ci sarà fretta di chiudere operazioni in uscita entro il 30 giugno. All’ordine del giorno anche i giocatori da confermare: in primis Lukaku, per il quale ci sarà il suddetto incontro, ma anche i vari Acerbi, Brozovic, Onana, Dumfries e Gosens. E naturalmente anche i potenziali acquisti: Carlos Augusto, Frattesi, Lukebakio o Balogun, Koulibaly, Loftus Cheek, Vicario. La volontà è quella di costruire comunque una rosa competitiva, come testimoniano i rinnovi di calciatori importanti come Calhanoglu e Bastoni, e la “intoccabilità” di Lautaro e Barella. Eppure, almeno una partenza “importante” dovrà esserci.

Inter, fissati gli obiettivi

Fermo restando che il primo obiettivo della stagione 2023/2024 sarà lo Scudetto: in Champions è naturalmente impossibile fare programmi, ma il traguardo minimo sarà quello di superare i gironi. Resta sullo sfondo il rinnovo di Simone Inzaghi, il cui contratto scade nel giugno 2024: probabilmente ci sarà un nuovo incontro tra le parti prima del 10 luglio, data del raduno. Due trofei e una finale di Champions mettono il manico del coltello nelle mani del tecnico di Piacenza, e questo in società lo sanno bene.

Inter, i tifosi vogliono lo Scudetto

I tifosi sembrano aver già smaltito la delusione di Istanbul, e non vedono l’ora di ripartire a caccia del tricolore. Come spiega Gianni: “Col Bilan in disarmo, la Giube smantellata e il Napoli senza il grande Luciano o lo vinciamo l’anno prossimo o mai più”. Antonio allo stesso modo: “Teniamo Lukaku, valutiamo offerte per Dumfries, cediamo qualche scarparo panchinaro, confermiamo Acerbi (miglior difensore centrale europeo), riportiamo a Milano Hakimi. Poi alleniamo Lautaro sulla corsa e sul passare la palla agli altri e siamo a posto. A proposito, una punta decente servirà come il pane. Retegui, non Scamacca. Milan e Napoli fuochi di paglia, cicli già finiti. Juve fuori da tutto. Scudetto obbligatorio il prossimo anno per noi”.

I dubbi dei tifosi interisti

Mentre Martino è più cauto: “Si però bisogna vedere con i bond come si farà a pagarli.. io sono preoccupato della situazione economica del club. Per fortuna abbiamo fatto una grande Champions… altrimenti sarebbe stato un disastro”. Giovanni ha già la lista degli addii pronta: “Gosens e Brozovic e Correa possono pure partire, Koulibaly ormai è diventato un cacciavite sarebbe un acquisto inutile anche a 0”. Mentre Marco azzarda: “Scudetto senza se e senza ma o sarebbe un fallimento di dimensioni bibliche”. Mentre Benedetto non si capacita: “Oltre 100 milioni incassati ma la canzone è sempre la stessa”.