Inter, Inzaghi fa una promessa Champions e sul rinnovo si sfoga

Al termine della finale persa contro il Manchester City, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e il presidente Zhang hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

11-06-2023 00:09

L’Inter spreca troppo, il Manchester City no: grazie alla rete di Rodri, i ragazzi di Guardiola si aggiudicano la Champions League, la prima per il club inglese. Non solo, i Citizens riescono nell’impresa di realizzare il Treble grazie alla conquista della Premier League, della FA Cup e del torneo continentale più importante in Europa. Al termine del match, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Inter, le parole di Inzaghi

Queste le parole di Inzaghi: “Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo essere orgogliosi e non cercare i “ma…”. I ragazzi devono essere orgogliosi, li ho abbracciati uno per uno. Straordinari come i nostri tifosi, che devono essere felici ma che meritavano la vittoria. Gli ultimi 25′ li avete visti tutti, la palla sembrava non voler entrare. Non succede spesso, è successo alla finale di Champions League“.

“Adesso ho una sensazione strana. La delusione è enorme ma siamo orgogliosi. Bisogna rendere onore ai miei ragazzi – continua Inzaghi -, abbiamo giocato contro il Manchester City e abbiamo sfruttato bene le nostre armi. I ragazzi di Guardiola si meritavano la coppa per il percorso che hanno fatto negli ultimi anni”.

Inzaghi fa una promessa ai tifosi: “Con questo spirito, organizzazione e cattiveria secondo me torneremo a giocare una finale di Champions. Lautaro e Calhanoglu insufficienti? Mi viene difficile parlare di qualche giocatore che ha giocato al di sotto delle aspettative. I miei ragazzi non li cambio con nessuno al mondo, l’ho dichiarato recentemente e oggi si è capito perché”.

Inzaghi sul rinnovo

Inzaghi ha concluso parlando del rinnovo: “Adesso bisognerà far passare qualche giorno. Con la società c’è grande sintonia e ci incontreremo. Si è parlato tanto, io e i miei ragazzi siamo stati attaccati. Le partite con cui ci hanno criticato ci hanno portato però fino a Istanbul“.

Le parole di Zhang

Anche il presidente Zhang ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo la finale di Champions: “Voglio fare le congratulazioni per questa stagione a tutti, sono orgoglioso dei giocatori e di Inzaghi. Per quanto riguarda la finale abbiamo ancora una volta dimostrato la nostra forza. Ci consideravano sfavoriti ma abbiamo dimostrato di poter competere contro i migliori d’Europa. Oggi deve essere un punto di ripartenza, costruiremo una squadra che possa vivere giornate come queste. Lavoriamo per migliorare, possimao continuare a fare grandi cose. La parola di oggi è solo una: orgoglio“.