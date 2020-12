Inter mai così male in Champions: ultima nel girone, non era mai successo

Un disastro. L’avventura 2020/2021 dell’Inter in Champions League non può essere che definita tale. Cammino deludente ed eliminazione alla fase a gironi: un epilogo contro ogni previsione.

La squadra di Conte, a dispetto di un mercato fatto di nomi e investimenti altisonanti, in Europa ha ‘toppato’: dietro a rivali inferiori come Gladbach e Shakhtar, ultima in un raggruppamento ampiamente alla portata.

Tolto il Real, l’Inter aveva l’obbligo di centrare gli ottavi di Champions. Fosse solo per la qualità della rosa, delle alternative e di un sorteggio che almeno sulla carta sembrava sorridere ai nerazzurri. I quali, invece, si sono complicati la vita e hanno salutato le Coppe.

Ultimo posto nel Gruppo B, niente ottavi e niente sedicesimi di Europa League: l’Inter non supera la fase a gironi di Champions dal 2011/2012. Ma c’è di più, perchè prima d’ora i nerazzurri, come ricorda Opta, non avevano mai chiuso ultimi nel proprio raggruppamento.

Un risultato da dimenticare in fretta, condito da un altro dato che fa riflettere: in 3 partite disputate a San Siro, l’Inter non ha mai vinto (anche questa una novità assoluta). Pari con Gladbach e Shakhtar, sconfitta col Real. La Champions è già finita.

OMNISPORT | 09-12-2020 23:39