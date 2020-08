Inter, Marelli fa chiarezza sui rigori ma è polemica

Si era sbilanciato in anticipo sul pronostico, facendo arrabbiare anche – e non poco – i tifosi dell’Inter. Alla fine Luca Marelli ha avuto ragione: l’ex arbitro comasco aveva parlato di Siviglia favorito nella finale di Europa League e ora gonfia il petto su twitter dopo aver chiarito anche gli episodi dubbi della partita che hanno mandato Conte su tutte le furie.

Gli episodi arbitrali discussi

Due gli episodi che hanno scatenato le proteste dei nerazzurri: il mancato rosso a Diego Carlos in occasione del rigore iniziale e il secondo penalty reclamato dall’Inter per il presunto braccio dello stesso Diego Carlos sul cross di Barella con l’arbitro che non è neanche ricorso al Var.

Marelli ricorda il pronostico indovinato

Luca Marelli su twitter si rammarica per il ko dell’Inter ma ricorda cosa aveva detto in anticipo e scrive: “Peccato, ho sperato che l’Inter potesse riportare in Italia un trofeo internazionale; – il Siviglia ha meritato la vittoria anche se non ha certo dominato; – mi diverte leggere i giudizi su Makkelie; – ah, secondo me il Siviglia partiva favorito. Mi pare che abbia vinto (meritando) il Siviglia. Perciò non credo di aver avuto torto nel dire che SECONDO ME il Siviglia era favorito”.

Marelli chiarisce le decisioni dell’arbitro

Marelli poi analizza i due casi dubbi: “Il secondo rigore reclamato? Assolutamente non c’era e su Diego Carlos non c’era rosso: corretto il cartellino giallo“.

Tifosi divisi sull’arbitraggio

Si scatena la polemica sul web. Si parte dall’arbitro: “Makkelie ha fatto almeno un errore gravissimo (il rosso per DOGSO sul rigore), ed è riuscito a gestire pure peggio i calciatori (il giallo dato solo a conte dopo il battibecco con banega, il finale di gara disastroso, peggiore del frosinone coi palloni in campo…) ” ma anche: “Makkelie è un arbitro con un talento enorme percepibile anche da chi, come me, non si intende di spessore degli arbitri. Si toglierà parecchie soddisfazioni in campo internazionale, quella di oggi è solo la prima di una lunga serie”

C’è chi ammette: “Secondo me ha arbitrato bene all’inizio un po’ troppo permissivo soprattutto nelle proteste poi ha tenuto una partita che poteva degenerare“.

Fan nerazzurri attaccano Marelli

In pochi invece danno ragione a Marelli sul pronostico (“Avevi previsto bene. Siviglia squadra esperta che ha feeling con questa competizione”) la maggioranza lo attacca: “Il Siviglia non era favorito, il fatto che abbia vinto con merito non significa che lo fosse. Tanto che i bookmakers (che lei usava erroneamente come argomentazione a suo favore) propendevano per la vittoria dell’Inter” e infine: “Ha vinto con un autogol non tirando mai in porta nel secondo tempo….meritata?”.

SPORTEVAI | 22-08-2020 09:27