Mughini: Ho tifato Inter e ho scritto a Marotta

Può uno sfegatato tifoso della Juventus tifare per l’Inter, sia pur per una sola sera? La domanda fatta al popolo bianconero dovrebbe avere una risposta univoca. Impossibile. Lo testimoniano i complimenti via social fatti dallo stesso club juventino al Siviglia con un tempismo formidabile e il codazzo di commenti da parte dei sostenitori della Vecchia Signora, entusiasti per il ko dell’Inter di Conte. Eppure c’è qualche juventino dispiaciuto per l’esito della finale di Europa League. Ed è tra i più insospettabili.

Mughini rivela di aver tifato Inter

Si tratta di Giampiero Mughini. Il giornalista-scrittore, accanito tifoso juventino e sostenitore convinto dell’assurdità di Calciopoli tanto da aver sempre parlato di scudetto di cartone assegnato all’Inter, scrive una lettera a Dagospia in cui rivela come ha vissuto la finale di Europa League e dice: “Dannazione. Ci speravo e anzi ci credevo che l’attuale Inter in buona salute potesse conquistare stasera il trofeo Uefa che sarebbe stato di buon auspicio per il calcio italiano”.

Mughini ha mandato un messaggio a Marotta

Mughini – che non sembra assolutamente ironico nella sua lettera – rivela anche che prima che la partita iniziasse aveva mandato un “crepi il lupo” a Beppe Marotta, “un caro amico di cui non ho certo dimenticato che sia stato uno dei padri del novennato d’oro della Juve. Figuriamoci quel che ho pensato quando a pochi minuti dall’inizio Lukaku ha perforato l’estrema linea difensiva del Siviglia e sarebbe andato in gol se non fosse stato abbattuto. Tira lui il rigore, 1-0”.

Poi l’analisi della gara: “Ed è qui che il Siviglia, di cui io non sapevo nulla se non che la Coppa Uefa l’aveva già vinta cinque volte, ha dimostrato il suo immenso valore di interprete del calcio spagnolo, del calcio corale e avvolgente….C’è che il football è uno sport crudele ed ecco che una rovesciata di un giocatore del Siviglia che non avrebbe fatto del male a una mosca batte sullo scarpino di un Lukaku che difendeva la porta dell’Inter. La palla schizza imparabile a sanzionare il 2-3 a favore del Siviglia”

Mughini scettico su Inter vera anti-Juve

Mughini conclude così: “Il resto della gara è senza storia. Sarà l’Inter la più minacciosa avversaria della Juve nello scudetto 2020-2021 e a parte se un certo Messi verrà a vivere e a giocare a Milano? Non so dirlo. Dopo la partita di oggi lo temo un po’ meno. Un abbraccio a Marotta e al coach Antonio Conte”.

