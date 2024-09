Inter, Marotta replica a Commisso: "Adempiamo a tutti i doveri economici imposti da Figc e Uefa"

Il presidente nerazzurro ribatte alle parole del numero uno della Fiorentina sui presunti debiti: "Lo rispetto, ma siamo in regola". Poi su Inzaghi: "Ci porterà lontano"

Le parole di Rocco Commisso fanno spesso rumore, ma come insegnava Shakespeare, tante volte si tratta di Much Ado About Nothing: fatto sta che chi viene chiamato in causa, spesso si sente in obbligo di rispondere.

Inter, le accuse di Commisso

Il presidente della Fiorentina si era dilungato in particolare sull’Inter nell’intervista rilasciata ieri alla Gazzetta dello Sport. «Zhang? Non si sa più dov’è… Anche lui costretto a lasciare l’Inter, indebitata col fondo Oaktree. La fiducia c’è sempre, ma non ho visto miglioramenti, a partire dal rispetto delle regole. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo. Non si è voluto intervenire».

Inter, le repliche di Antonello e Casini

Una prima risposta era arrivata nella mattinata di oggi per bocca dell’Ad dell’Inter Alessandro Antonello: «Le parole di Commisso? L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo». Anche il presidente di Lega Casini era entrato nel merito della vicenda: “Le parole di Commisso? Sono questioni che riguardano il controllore, ovverosia la Figc, e non noi, cioé i controllati. Tengo a dire che anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione in Serie A al tema della sostenibilità economico-finanziaria. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri Uefa per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta”.

Marotta sferza Commisso

In serata è arrivata poi la risposta del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, intervenuto a margine del premio Nereo Rocco: “Porto rispetto a Commisso, ma l’Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Federazione e Uefa impongono di rispettare”. Marotta si è poi dilungato tra alcuni argomenti di natura tecnica, come la lotta Scudetto: “La griglia delle squadre interessate alla vittoria finale credo sia sempre la stessa ormai da anni, a cui aggiungerei comunque con autorevolezza l’Atalanta che merita un riconoscimento per quello che ha fatto in questi anni, per la posizione che ha acquisito in campo nazionale ed europeo. Credo che fra queste squadre uscirà la vincitrice dello scudetto”.

“Inzaghi ci porterà lontano”

Infine, uno sguardo alla stagione dell’Inter che è appena iniziata: “Sono fiducioso per questo gruppo, l’allenatore può portarli lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma esprimono una qualità di alto livello”. Infine, Marotta ha parlato della ‘commissione dei saggi’ proposta qualche mese fa da Gabriele Gravina: ”Sarà operativa tra poco, avrà spirito consultivo e non esecutivo, nel solco delle linee della Federazione e del presidente. Vuol essere un apporto di esperienza verso il movimento perché è giusto che si possa sentire la voce degli addetti ai lavori dei club”.

