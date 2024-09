Inter, le parole di Cassano su Inzaghi e Barella scatenano gli ultras: striscione contro Fantantonio all’esterno del Meazza

I tifosi della Curva Nord non hanno apprezzato i commenti negativi dell’ex attaccante sul gioco dei nerazzurri e sulla rete segnata dal centrocampista all’Atalanta

Antonio Cassano s’è sempre proclamato tifoso dell’Inter, ma gli ultimi negativi commenti sul gioco di Simone Inzaghi e le prestazioni di Niccolò Barella hanno finito per scatenare la reazione degli ultras interisti: fuori dal Meazza è comparso uno striscione firmato da loro contro Fantantonio.

Inter, striscione degli ultras contro Cassano a San Siro

Gli ultras dell’Inter non le mandano a dire ad Antonio Cassano. Dopo le ultime dichiarazioni dell’ex attaccante contro Simone Inzaghi e Niccolò Barella, i tifosi della Curva Nord hanno voluto oggi rispondere a Fantantonio dedicandogli uno striscione decisamente poco amichevole, apparso all’esterno dello stadio Meazza. “Cassano hai rotto il c…”, si legge sullo striscione, firmato appunto dalla Curva Nord.

Inter, le parole di Cassano contro Inzaghi

Una risposta chiara e poco gentile nei confronti di Cassano che dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta aveva minimizzato l’importanza del lavoro di Simone Inzaghi. “Inzaghi nel primo anno e mezzo ha fatto un disastro”, aveva detto Fantantonio su Twitch a W El Futbol. “Mi dicono lui fa poco e niente e continua a fare quello che ha sempre fatto Conte – ha poi aggiunto -, io vedo quell’Inter lì, l’Inter di Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori, ma viene comunque visto bene dalla stampa”.

Inter, l’attacco di Cassano a Barella

Poco tenero Cassano era stato anche con Barella, liquidando così lo spettacolare gol al volo segnata dal centrocampista contro l’Atalanta: “Ha beccato il jolly come un mio ex compagno come Benassi al Torino”. E poi: “È un tipo di giocatore che non mi da niente, l’anno scorso non ha fatto una grande stagione”, ha detto Cassano, aggiungendo poi che “non stiamo parlando di Kroos o Modric”. Parole che non sono piaciute agli ultras nerazzurri: vedremo se nella prossima puntata di W El Futbol Cassano vorrà rispondere anche a loro.