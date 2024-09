Serie A, Giudice Sportivo: maxi multa all'Inter, squalificati per un turno due calciatori

Suzuki e Dorgu saltano la quarta giornata di campionato, mentre biancocelesti e nerazzurri saranno costretti a pagare ammende salate. Sanzionato anche il Venezia.

All’alba della sosta dedicata alle nazionali, la Lega Calcio ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo, relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso del weekend della 3a giornata di campionato. Squalificati Suzuki del Parma e Dorgu del Lecce, mentre sono state sanzionate con multe salate Lazio, Inter e Venezia.

Serie A, squalificati Suzuki e Dorgu

In vista della quarta giornata di Serie A, che andrà in scena al rientro dalla sosta per le nazionali, sono stati squalificati per un turno Zion Suzuki e Patrick Dorgu: il portiere del Parma si è reso protagonista di un intervento killer ai danni di David Neres, nel corso della sfida persa dai ducali al “Maradona” di Napoli, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi per somma di ammonizioni. Uscita spericolata all’esterno dell’area di rigore, costata carissima all’estremo difensore giapponese nato in New Jersey e alla squadra di Fabio Pecchia. Suzuki salterà la prossima partita contro l’Udinese.

Per quanto concerne l’esterno del Lecce, invece, si tratta di “un fallo grave di giuoco”, come da referto arbitrale e da comunicato emesso dal giudice sportivo della Lega Serie A. Luca Gotti, dunque, dovrà fare a meno di Dorgu in occasione del match con il Torino di Paolo Vanoli, una delle formazioni più in forma in questo avvio.

Multe per Lazio, Inter e Venezia: puniti i cori contro Gasperini

Sanzionate con ammende importanti Lazio, Inter e Venezia, all’indomani della 3a giornata del campionato di Serie A. Il club di Claudio Lotito, reduce dal 2-2 con il Milan di Paulo Fonseca, sarà costretto a sborsare una cifra pari a 4.000 euro, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e alcune bottigliette di plastica”.

La società presieduta da Beppe Marotta, dal canto suo, è stata punita con una multa di 3.000 euro, “per avere suoi sostenitori nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”, con chiaro riferimento all’ex nerazzurro Gian Piero Gasperini, sconfitto 4-0 dall’undici di Simone Inzaghi.

Al Venezia, costa 3.000 euro il lancio di tre fumogeni da parte dei supporters arancioneroverdi, durante l’anticipo del venerdì contro il Torino di Vanoli, corsaro al “Penzo” grazie al gol di Saul Coco nel finale.