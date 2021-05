Inter, Marotta fa una promessa ai tifosi

Prima di Inter-Roma, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Al di là della Roma, ciò che è stato fatto quest’anno è un’impresa straordinario. Forse anche noi non ci rendiamo conto di questa bellissima cavalcata”.

Sugli ultimi avvicendamenti nerazzurri: “Sull’Inter c’è sempre una grande lente d’ingrandimento che enfatizza le problematiche, che sono comuni ad altri club. Le affrontiamo con responsabilità e coscienza. Non ci sono problemi e posso garantire che, nei tempi e nei modi giusti, verranno onorati gli aspetti contrattuali che legano i calciatori alla società”.

Sul confronto tra giocatori e società: “Tutto è partito da un confronto tra il presidente e la squadra. Zhang ha dato un quadro della situazione del calcio, tutto nella massima cordialità. Ha sensibilizzato sul momento del club, ma non ha obbligato nessuno. Sta alla coscienza di ognuno decidere. C’è il massimo rispetto nei confronti dei calciatori, che con lo staff tecnico ci hanno regalato qualcosa di straordinario. L’Inter onorerà fino in fondo i suoi impegni”.

Tifosi preoccupati di cessioni eccellenti: “Giusto che ci godiamo questa vittoria da qui a fine campionato. Dopodiché, la società comunicherà le sue decisioni e risponderà a tutte le domande. Ma lasciateci gioire per quello che abbiamo ottenuto. E lasciatemi dire che in questo momento credo che in tutti i club si faccia un consultivo dell’annata e si affrontano le successive in termini di budget. Non siamo in una situazione così disastrosa per cancellare con una spugna tutto quello che abbiamo fatto. Le difficoltà ci sono, ma ci sono in tanti club. Dobbiamo essere ottimisti sul futuro”.

Marotta chiude parlando del futuro di Conte “Sia personalmente che come dirigente me lo auguro. Con lui abbiamo aperto un ciclo, che purtroppo è coinciso con queste turbative legate al Covid. Ma, se valutiamo il suo ciclo, ci troviamo con un secondo posto in campionato, una finale europea e uno scudetto conquistato a diverse domeniche dalla fine. La speranza è poter continuare anche in futuro”.

