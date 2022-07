Inter, Marotta: "Favorita allo scudetto è la Juve"

28-07-2022 13:50

Beppe Marotta non vuole fare grossi proclami. Intervistato da DAZN, al programma Inside, ha detto: “Il sogno è chiaramente regalare ai tifosi la seconda stella. Bisogna essere ambiziosi, bisogna avere sogni, soprattutto dopo esserci posti degli obiettivi sportivi. La Juve? Squadra sempre favorita in tutte le competizioni. Lo sarà anche quest’anno. Sta facendo una campagna acquisti di alto livello”.

A parlare anche il tecnico Simone Inzaghi: “Non parlerei di rivincita. Avrei messo una firma grandissima per fare la stagione dell’anno scorso. Abbiamo giocato un bellissimo calcio, sono molto soddisfatto. Da far diventare la stagione da ottima a stratosferica ci è mancato lo scudetto. Ci è sfuggito per due punti, ma ci riproveremo quest’anno. L’anno scorso non si parlava di Inter, poi siamo stati bravi noi a vincere tanto e quindi siamo tornati ad essere i favoriti. Ma tante squadre hanno speso in questi anni, dunque non sarà facile la corsa per lo scudetto. Lukaku? Porta tantissimo entusiasmo, la società è stata brava a riportarlo. L’anno scorso siamo stati il miglior attacco del campionato, con lui avremo soluzioni in più”.