Inter, Marotta molla Dybala: vuole un altro bianconero

Finalmente, dopo una lunghissima telenovela, è stato reintegrato Icardi. Una notizia positiva per l’ambiente nerazzurro, atteso da un finale di stagione caldissimo. Intanto l'Inter pensa anche a come rinforzarsi per la prossima stagione, nella convinzione che il tecnico Spalletti riesca a conquistare un posto nella prossima Champions League (obiettivo dichiarato della società del presidente Steven Zhang). Dopo aver accarezzato, a lungo, la possibilità di arrivare a Dybala (possibile scambio proprio con Icardi), Marotta, compreso che la trattativa con Dybala è in salita, avrebbe cambiato “scopo di mercato”.

La Juventus sembra intenzionata a non cedere la Joya. L'ex Palermo, alle prese con una stagione non esaltante (meno minuti in campo e meno reti), è considerato un elemento comunque troppo prezioso per lasciarlo andar via. Da qui la concreta possibilità che sia Douglas Costa il sacrificato (per arrivare poi a Chiesa, vero sogno per l'estate bianconera).

Il brasiliano ha tanti estimatori all'estero ma, nelle ultime ore, anche l'Inter si sarebbe fatta avanti per saperne di più sulla quotazione che la Juventus fa dell'ex Bayern Monaco. Douglas Costa sta vivendo un'annata decisamente difficile (complici anche tanti, troppi infortuni) ma resta un giocatore di grandissima qualità. Ha un contratto con la Vecchia Signora fino al giugno del 2022. L'esterno brasiliano guadagna circa sei milioni di euro a stagione. L'Inter sarebbe pronta a fare un grande sacrificio economico per portarlo a Milano, sempre che sia certa la qualificazione alla prossima Champions League. Da capire le reali intenzioni della Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 08:20