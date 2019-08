Inter, Marotta prepara altri due botti di mercato dopo Sanchez

Beppe Marotta pianifica un fine mercato con i fuochi d'artificio. Tutto è pronto per lo sbarco in nerazzurro dell'attaccante del Manchester United Alexis Sanchez: l'intesa con il giocatore è stata raggiunta, con il club inglese mancano gli ultimi dettagli. Ma gli uomini di mercato dell'Inter stanno già pensando ai prossimi colpi.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Marotta ha in mente altri due/tre acquisti prima della chiusura della sessione estiva, che alzerebbero ulteriormente l'asticella della squadra di Antonio Conte, in vista di un lungo duello con la Juventus per lo scudetto. In attacco, oltre al Nino Maravilla, potrebbe infatti sbarcare anche un altro elemento: Fernando Llorente. Lo spagnolo svincolato dal Tottenham piace anche al Napoli ma la possibilità di tornare a lavorare con Conte dopo il periodo juventino lo tenta.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro è sempre più vicina la firma di Cristiano Biraghi. Per il via libera manca ancora la cessione di Dalbert al Nizza (trattativa in corso) e l'ok della Fiorentina, che sta cercando un sostituto.

Il vero colpo a sorpresa potrebbe però arrivare a centrocampo. Secondo il Corriere della Sera Conte sta chiedendo "un centrocampista muscolare e, se possibile, con tanti centimetri". I nomi sono quelli di Arturo Vidal, Ivan Rakitic e, soprattutto, Sergey Milinkovic-Savic, per il quale sarebbe già pronta secondo Libero un'offerta di prestito oneroso da 15 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 60 milioni. Troppo poco per il presidente della Lazio Lotito, ma l'offerta potrebbe lievitare decisamente in caso di una cessione di Mauro Icardi, anche se gli ultimi segnali social dell'argentino non sono proprio incoraggianti.

SPORTAL.IT | 21-08-2019 09:51