Inter, Massimo Moratti operato al Galeazzi di Milano: come sta il presidente del Triplete

L'ex numero uno dei nerazzurri, Massimo Moratti, in ospedale per un intervento di angioplastica già programmato. I medici definiscono stabili le sue condizioni con fiducia per una pronta ripresa.

26-09-2023 15:23

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

In questo momento Massimo Moratti si trova ricoverato al Galeazzi di Milano, dove è stato sottoposto ad intervento di angioplastica. L’operazione era in realtà già stata programmata per l’ex presidente dell’Inter. La situazione è sotto controllo anche se naturalmente il 78enne nativo di Bosco Chiesanuova dovrà restare in ospedale per il naturale decorso post-operatorio. In mattinata si erano sparse le voci più disparate circa le condizioni di salute dell’uomo, che in realtà restano stabili e non preoccupanti.

L’era Moratti all’Inter. Da 7 anni è fuori dal calcio

Era il 23 ottobre 2014 quando Massimo Moratti si dimise da presidente dell’Inter. La cessione del club, però, avvenne soltanto due anni dopo, quando a subentrargli fu il gruppo cinese Suning Commerce Group. Nel mezzo anche un periodo con l’indonesiano Thohir con Moratti che manteneva la carica di presidente onorario. In totale l’imprenditore è stato numero uno del team meneghino per la bellezza di 19 anni ed azionista per 21. Nel suo bilancio da massimo dirigente si contano 5 scudetti, 1 Coppa Uefa, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club.

Il Moratti di oggi, tra le aziende e la passione nerazzurra

Oggi Massimo Moratti vive il calcio e la passione per l’Inter da semplice tifoso. La sua attività principale resta quella di presidente della Saras, azienda che ereditò da sua padre Angelo. È anche proprietario di Sarlux, un’azienda con sede a Cagliari che si occupa della produzione di energia elettrica proveniente da scarti petroliferi. In passato si era parlato di un suo possibile ritorno in nerazzurro, in qualità di socio di minoranza: un’ipotesi seccamente smentita dallo stesso interessato. Nonostante il distacco fa sentire spesso la sua vicinanza a quelli che rimangono i colori della sua vita.

Le condizioni di salute dell’ex presidente

Le notizie che arrivano da Milano sullo stato di salute dell’ex dirigente dell’Inter sono positive. Un intervento al cuore è pur sempre delicato, ma nel caso specifico si tratta di un’operazione ampiamente programmata per tempi e modalità. Le sue condizioni di salute vengono definite stabili dai medici i quali restano fiduciosi per un positivo decorso. Non resta quindi che augurare buona convalescenza a Massimo Moratti, presidente vecchio stampo di un calcio che oggi non c’è più.