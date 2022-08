10-08-2022 11:35

Cesare Casadei ha 19 anni, le stimmate del predestinato ma zero presenze nel calcio dei grandi. L’Inter lo considera un craque del futuro, un talento da coltivare senza fretta e non ancora pronto a raccogliere minuti in campo e responsabilità nel presente, eppure all’estero c’è chi la pensa diversamente…

Inter, asta europea per Casadei

Per il centrocampista della Primavera nerazzurra, infatti, è in atto un’asta internazionale che proprio nelle prossime ore potrebbe regalare un epilogo a sorpresa. La novità del giorno non riguarda il Chelsea, la cui offerta da 15 milioni di euro per Casadei langue da giorni sul tavolo dei nerazzurri senza aver convinto Beppe Marotta, bensì una voce nata in Francia e rilanciata ieri sera da Sky Sport; sul campioncino della Primavera nerazzurra, a quanto pare, è piombato con decisione il Nizza, che dopo l’acquisto di Viti dall’Empoli continua a guardare ai giovani talenti italiani.

Casadei: il Nizza supera il Chelsea

Per mettere le mani sul centrocampista classe 2003, gli “aiglons” sarebbero in procinto di presentare un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. Oltre al sensibile rilancio rispetto alla proposta del Chelsea, la chiave di volta dell’affare tra Nizza e Inter riguarderebbe l’inserimento del diritto di recompra: una formula, questa, che permetterebbe ai nerazzurri di far cassa con la cessione e sistemare i conti, mantenendo però il controllo da remoto sul giocatore per evitare un nuovo caso Zaniolo.

Dai tifosi ok alla cessione (ma con recompra)

La suddetta formula sarebbe l’unica accettabile per i tifosi nerazzurri, che stanno affollando i social per commentare il futuro di Casadei. “Anche qualcosa in meno basta che ci sia la recompra e che non facciamo un’altra ca**ata come Zaniolo” è il monito lanciato da Vincenzo. “Se è così forte mettere questa benedetta recompra e poi si vedrà. Bisogna capire chi accetta questa clausola” aggiunge Emanuele.

Ma sono tanti i fan che spingono la società a riflettere bene prima di far partire la stellina più brillante del vivaio nerazzurro, come Aimone: “Teniamolo e diamogli una possibilità, per favore”. Gianluca ironizza: “Casadei giocherebbe pure con gli Avengers e sulla luna ma guai a provare a fargli fare qualche minuto a San Siro”. Mentre Salvino chiosa con un’amara riflessione sul mercato interista: “Persino una squadretta come il Nizza viene e si prende il nostro miglior giovane…”.

