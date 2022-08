03-08-2022 18:35

Chelsea, pressing sull’Inter per Cesare Casadei

Non solo l’affare Lukaku, ora i Blues che già nella trattativa per dare in prestito il belga ci avevano provato, continuano il pressing su Cesare Casadei. Il mercato del club londinese non si ferma dopo aver acquistato Chukwuemeka, preso dall’Aston Villa dopo essere stato un obiettivo anche del Milan. L’asse Londra – Milano , in questa calda estate, continua a tenere banco.ora i Blues che già nella trattativa per dare in prestito il belga ci avevano provato, continuano il. Il mercato del club londinese non si ferma dopo aver acquistatopreso dall’Aston Villa dopo essere stato un obiettivo anche del

Chelsea, Casadei piace tanto: l’Inter non vuole cedere

promettente. I nerazzurri non sono propensi ad accettare un’offerta bassa. Non manca concorrenza anche in Italia con offerte da Sassuolo e Sampdoria che però non hanno le possibilità dei Blues, intanto da Londra, secondo quanto riportato da ‘Evening Standard’, arriva la valutazione che i campioni d’Europa 2021 danno a Casadei, che si aggirerebbe sui 20 milioni di sterline, circa 24 milioni di euro. Per ora l’Inter resiste, ma non è detto che le cose non possano cambiare qualora arrivassero offerte ritenute all’altezza. Cesare Casadei, classe 2003, piace da tempo al Chelsea . Peccato però che l’ Inter non sia disposta a perdere un giovaneI nerazzurri non sono propensi ad accettare un’offerta bassa. Non manca concorrenzache però non hanno le possibilità dei Blues, intanto da Londra, secondo quanto riportato da ‘Evening Standard’, arriva la valutazione che i campioni d’Europa 2021 danno a Casadei, che si aggirerebbe sui, circa 24 milioni di euro. Per ora l’Inter resiste, ma non è detto che le cose non possano cambiare qualora arrivassero offerte ritenute all’altezza.

Mercato Inter, le altre situazioni

Intanto oggi in sede c’è stato un incontro tra l’entourage di Sanchez e la dirigenza per la risoluzione del contratto del cileno: la buonuscita dovrebbe aggirarsi sui 4,5 milioni. Da chiarire poi le questioni legate a Milan Skriniar, sospeso tra cessione e rinnovo, e di Andrea Pinamonti, conteso da vari club con l’Atalanta in prima fila e il Sassuolo pronto a valutare la candidatura del centravanti ex Empoli in caso di cessione di Raspadori.