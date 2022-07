29-07-2022 20:59

Con le sue giocate e le sue reti, ben 17 in stagione, ha trascinato l’Inter al decimo titolo Primavera della sua storia, un campionato che lo ha incoronato MVP della stagione e della finale vinta, anche grazie a un suo gol, contro la Roma. Non ha ancora esordito in Serie A, ma ha già attirato l’attenzione di un top club di livello mondiale del calibro del Chelsea. Stiamo parlando di Cesare Casadei, classe 2003 nerazzurro che, dopo le sirene inglesi di oggi, con tanto di prima offerta ufficiale dei Blues, ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi e scatenato i tifosi.

Inter, la prima offerta del Chelsea per Casadei

A spingere per l’acquisto del gioiellino nato a Ravenna è il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, che già nel corso delle contrattazioni per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro aveva provato a inserire il cartellino di Casadei nell’affare. In quell’occasione, l’Inter fece muro. A luglio, poi, la possibilità di un trasferimento al Torino, nell’ambito dell’operazione (poi sfumata) per portare Gleison Bremer a Milano. Operazione sfumata e nuovo assalto del Chelsea, che come riportato dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, in queste ore avrebbe presentato alla dirigenza della Beneamata la prima offerta ufficiale sulla base di circa 7/8 milioni di euro.

Casadei-Chelsea, la richiesta dell’Inter e la rabbia dei tifosi

L’Inter potrebbe anche essere disposto a trattare, ma pretenderebbe l’inserimento tra le clausole del diritto de recompra, una richiesta che non facilita di certo la trattativa, che difficilmente potrebbe essere accettata dal Chelsea. Sul tema, i tifosi si schierano e non mancano di criticare le basi dell’offerta dei Blues e la prospettiva di perdere un talento ancora nemmeno provato “tra i grandi”. Su Twitter c’è chi scrive: “Per 8 milioni gli diamo gli scarpini di Casadei al massimo, non scherziamo” e poi: “Vale almeno 20, follia venderlo a così poco”, e qualcuno avvisa: “Attenzione a cedere questo ragazzo. Potremmo mangiarci le mani dopo…“.

Inter, tifosi sconsolati dalla possibile partenza di Casadei

Dal punto di vista tecnico, tanti i tifosi nerazzurri che chiedono una chance per il ragazzo. “Ma Inzaghi non lo vuole proprio provare una volta in prima squadra questo Casadei voluto da mezzo mondo?”, chiede qualcuno, e poi: “Ma alternativa a Barella invece di Gaglia no eh….. Non sia mai un giovane….”, “Questo episodio è davvero emblematico. All’estero hanno coraggio, noi preferiamo coprire d’oro campeones in pantofole di lana“, “Però se Casadei tutti lo vogliono, non sarebbe il caso di tenerlo e verificare se per caso non abbiano motivi validi per chiederlo tutti?”, “In Italia siamo indietro anni luce! Poi ci meravigliamo perché in Premier vincono e noi stiamo a vedere!”, “Secondo me va tenuto dentro i 6 centrocampisti e trovata una sistemazione a Gagliardini…”.