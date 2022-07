17-07-2022 10:39

La seconda amichevole pre-season dell’Inter va in archivio con un 2-2 che non smette di far discutere i tifosi sui social. Dopo la gara pareggiata in rimonta contro il Monaco, tanti sono i temi di interesse: dalle buone sensazioni restituite dal neo acquisto Kristjan Asllani, che mette anche a segno il suo primo gol in nerazzurro e fissa il pari, a quelle altrettanto positive circa l’affiatamento della Lula, la prova convincente di André Onana.

Inter, il ricordo di Perisic su Gosens

C’è, però, una questione che monopolizza oltremodo l’attenzione e fa crescere le preoccupazioni e i rimpianti tra i tifosi della Beneamata. Stiamo parlando della prestazione sottotono di Robin Gosens. Apparso ancora indietro di condizione e praticamente mai al centro del gioco, il laterale tedesco ex Atalanta chiamato a sostituire Ivan Perisic porta in tanti a interrogarsi circa le sua qualità e alimenta il confronto.

Inter, Gosens preoccupa i tifosi

Troppi passaggi di alleggerimento, zero spunti degni nota o strappi, nulla dello strapotere fisico messo in mostra dal croato nell’ultima stagione e Gosens finisce sotto accusa ancora prima di iniziare la sua prima vera stagione da giocatore (e, presumibilmente, titolare) dell’Inter. Non occorre, comunque, dimenticare che il classe ’94 arriva da un infortunio importante alla coscia e che non gioca con continuità da almeno una stagione e mezza, ma il parere di tanti sui social è impietoso.

I timori dei tifosi dell’Inter su Gosens

Qualcuno su Twitter cinguetta: “Il downgrade da Perisic a Gosens è scandaloso, ricorda quando il Milan passò da Ibrahimovic-Thiago Silva a Pazzini-Bonera” e un altro tifoso commenta: “Male Gosens, ma fare uno sforzo per Perisic in maniera tempestiva secondo i più interisti era un errore..” e poi: “Vuoi vedere che l’Atalanta dopo Gagliardini c’ha rifilato un altro purpo?“, “Gosens mi pare un grande pacco… qualcuno intervenga per dargli una bella svegliata”, “Gosens potrebbe rischiarla una giocata ogni tanto, invece di giocare alla Gagliardini”.

Gosens, i tifosi si spaccano

Non manca, però, chi prende le difese dell’esterno teutonico e rinfresca la memoria sull’esperienza di Perisic in nerazzurro: “Perisic ci ha messo 6 anni di prestazioni penose (per non dire altro), per diventare quello che è stato gli ultimi 2 anni. E mi tocca leggere critiche a Gosens il 15 luglio dopo 2 amichevoli estive. Mah…” e anche: “Ricordo che Perisic lo abbiamo dato in prestito al Bayern perché ai tempi era una mezza s**a” e, infine, qualcuno ammonisce: “Non riuscirete mai a valutare obiettivamente Gosens se continuate a paragonarlo a Perisic. Hanno caratteristiche totalmente differenti. Prima lo capite, prima smettete di confrontarli come se fossero figurine. Detto questo, aspetterei a tirare le somme. Siamo al 16 luglio…“.