17-07-2022 09:23

Di note negative ce ne sono state, in particolare qualche imbarazzo in difesa e la condizione approssimativa di Gosens, ma il pari in rimonta per 2-2 dell’Inter col Monaco ieri allo stadio Paolo Mazza di Ferrara ha dato anche indicazioni importanti a Inzaghi. La coppia d’attacco Lukaku-Lautaro sembra non aver avvertito l’anno di interruzione del feeling, Onana si è dimostrato già pronto ed è il primo indizio verso un possibile cambio di gerarchie in porta ma la novità più bella è stata forse la prova di Asllani.

Asslani incanta e segna: toglierà il posto a Calhanoglu?

L’ex Empoli è stato tra i migliori in campo in assoluto, ha disegnato calcio, ha lottato e ha segnato. Doveva essere il vice-Brozovic nelle idee iniziali ma se continua così rischia di togliere un posto a un titolarissimo. Con il croato e Barella che sembrano inamovibili comincia già a traballare la posizione di Calhanoglu, secondo alcuni tifosi. Inzaghi avrà di che lavorare.

Asslani punta allo scudetto con l’Inter

Asllani è apparso umile a fine gara, dicendo: “In dodici mesi, praticamente un anno e mezzo, sono passato dal non giocare in Primavera ad arrivare qui. Posso solo imparare da gente così e cercare di fare il massimo possibile. Voglio imparare il più possibile dai miei compagni, abbiamo un obiettivo di squadra che è quello di vincere lo Scudetto. Puntiamo a quello e cercheremo di prendercelo”.

Tifosi dell’Inter già pazzi di Asslani

Fioccano i commenti sui social: “Penso che il prossimo pallone d’oro lo vincerà Asllani”, oppure:”Occhio a Calha ..questo ragazzino lo panchina” e ancora: “Asllani, 20 anni, un fenomeno. Si prenderà l’Inter”. C’è chi scrive: “Asllani classico giocatore da basso profilo che una volta in nerazzurro devasta con colpi fomentanti” e ancora: “Vogliamo parlarne della personalità che sta dimostrando questo ragazzo in queste prime uscite ?! Nessun timore, tanta personalità!” e poi: “Asllani è il classico giocatore che mi farà infrangere la promessa fatta a me stesso di non affezionarmi più ai giocatori, mannaggia a lui”.

I fan sono scatenati: “Imposta, delizia, segna. Ai microfoni con questa parlata toscana: “Obiettivi personali? Ci sono obiettivi di squadra, dobbiamo prenderci lo scudetto”. 20 anni. Maturità e serietà che stupiscono immediatamente. Asllani sta entrando di diritto nel cuore dei tifosi dell’Inter” e infine la nota sarcastica: “Asllani sta così tanto entrando nei cuori dei tifosi che verrà venduto il prossimo giugno”.