15-07-2022 17:32

Dopo l’approdo di Andrea Ranocchia, la chiusura della trattativa per Stefano Sensi e quella intavolata, ma ancora da definire, per Andrea Pinamonti, resta caldissima e trafficata la pista che porta da Appiano Gentile a Monzello. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi sondano, infatti, il terreno per provare un altro colpo a tinte nerazzurre. Nel mirino del Monza c’è, infatti, Roberto Gagliardini, che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo di Giovanni Stroppa per la prima assoluta in Serie A dell’undici brianzolo.

Gagliardini, il Monza potrebbe essere la scelta giusta

Il contratto del centrocampista classe ’94, che percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, scade tra un anno, precisamente il 30 giugno 2023, e nelle gerarchie di Simone Inzaghi non parte certamente dalle primissime posizioni, anzi. L’anno scorso, per lui 18 presenze in Serie A quasi tutte da subentrante, condite da due reti e due assist in appena 641′ totali giocati. A Monza, l’ex Atalanta potrebbe trovare la piazza giusta per rilanciarsi e tornare ai livelli che nel 2017 convinsero l’Inter a investire una cifra superiore ai 20 milioni di euro pur di accaparrarsi le sue prestazioni.

Gagliardini al Monza, i tifosi dell’Inter ci sperano

Si tratta di contatti preliminari e nulla di concreto è ancora stato fatto, ma le indiscrezioni sulla trattativa, di cui si era ventilato anche qualche settimana fa, vengono accolte di buon grado dai tifosi nerazzurri, che su social non mancano di ironizzare e ringraziare l’ex presidente dei cugini del Milan. Qualcuno scrive: “Berlusconi è neroazzurro niente da dire” e ancora: “Ottima mossa di Berlusconi in vista delle possibili nuove elezioni, sa come conquistare i cuori e i voti degli interisti”, immancabile: “Menomale che Silvio c’è“, e poi: “Se questo è un sogno vi prego non svegliatemi“, “La cessione di Gagliardini sarebbe meglio dell’acquisto di Bremer e Dybala“, “E fu così che Berlusconi vinse le elezioni 2023”, “Se davvero il Monza ci compra Pinamonti e Gagliardini prometto di perdere 10 kg entro Natale”, “Forza Galliani facci questo regalo“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE