Inter, Skriniar è in uscita: si attende ora la prossima mossa del PSG

14-07-2022 23:07

Non è ancora successo, ma la grande cessione dell’estate 2022 dell’Inter dovrebbe essere quella di Milan Skriniar. Il destino del difensore centrale slovacco sembra allontanarsi dai nerazzurri, sempre però in attesa della giusta proposta da parte del Paris Saint-Germain.

Skriniar verso il PSG: il punto sulla trattativa

Il giocatore nerazzurro è da tempo nel mirino del PSG. Ma l’Inter sta ancora aspettando di incassare la giusta cifra per far partire Skriniar. I nerazzurri vogliono 70 milioni di euro circa, soltanto soldi, senza alcuna contropartita tecnica. Ma come riporta RMC Sport, il PSG è ora pronto a un nuovo assalto all’Inter. Tanto che pare che il direttore sportivo Luis Campos abbia fatto una nuova proposta ai nerazzurri con in mezzo il cartellino dell’attaccante classe 2002, Arnaud Kalimuendo. L’Inter preferirebbe però incassare e basta.

Su Skriniar ci sarebbe anche un’altra big europea

È chiaro che il PSG sia la squadra favorita ad accaparrarsi Skriniar in questa finestra di mercato. Ma lo slovacco potrebbe lasciare Milano anche per un’altra destinazione. Se il Bayern Monaco non dovesse chiudere in tempi brevi per Matthijs De Ligt, allora i bavaresi potrebbero virare proprio su Skriniar. D’altronde la richiesta dell’Inter per il proprio difensore è più bassa rispetto a quella della Juventus per il centrale olandese. Il Bayern resta dunque un’ipotesi da non escludere per Skriniar.

I tifosi nerazzurri non mollano Skriniar

Skriniar è all’Inter da cinque stagioni ed è sempre stato un pilastro della difesa nerazzurra nonché un beniamino dei tifosi. E proprio in serata a margine della presentazione della nuova maglia in piazza Gae Aulenti a Milano i sostenitori dell’Inter hanno fatto partire il coro “Skriniar resta con noi”. L’affetto dei tifosi forse non basterà, ma senza la giusta offerta il club nerazzurro non lo lascerà partire.

