Inter: Skriniar è ad Appiano ma in attesa di essere ceduto

10-07-2022 15:20

Milan Skriniar questa notte ha dormito ad Appiano Gentile, dove è tornato dopo le vacanze, ma è fortemente probabile che la sua permanenza all’Inter abbia le ore contate. Il Paris Saint-Germain infatti da tempo è interessato al difensore slovacco e ha offerto 60 milioni di euro bonus compresi, ma i nerazzurri valutano il calciatore sugli 80.

Inter: Skriniar alla Pinetina, si aspetta il rilancio del PSG

La distanza tra offerta e richiesta è insomma piuttosto alta e ieri è stata una giornata di stallo, ma domani sono attesi a Milano gli intermediari che avevano affiancato il PSG all’inizio della trattativa portando l’offerta stagionale per Skriniar a 9 milioni di euro, e la loro presenza potrebbe sbloccare finalmente la situazione. Nel frattempo il difensore, dopo il pernottamento di questa notte, ha ricominciato ad allenarsi alla Pinetina.

Inter: fissato un incontro in settimana col Torino per Bremer

In altre parole, l’Inter si aspetta un rilancio dell’offerta per il cartellino ma ha molta fretta e se dovesse capire che i parigini non arriverà alle cifre da loro desiderate potrebbe blindare lo slovacco e rinnovargli il contratto, che scade nel 2023. Nel caso invece che il rilancio dovesse arrivare, subito dopo i nerazzurri parlerebbero col Torino per Gleison Bremer: la Gazzetta dello Sport dice che un incontro è già stato fissato per la settimana che arriva e non è escluso che i protagonisti del summit siano l’amministratore delegato interista Beppe Marotta e il numero uno granata Urbano Cairo.

Inter: Sassuolo su Pinamonti, Flamengo su Sanchez

Per quanto riguarda le cessioni in attacco, su Andrea Pinamonti, oltre ad Atalanta e Monza, secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe anche il Sassuolo, che una volta ceduto Gianluca Scamacca presenterebbe un’offerta per l’attaccante nerazzurro. Infine il Flamengo, che ha praticamente già preso dall’Inter Arturo Vidal, ha nel mirino anche Alexis Sanchez malgrado il Nino Maravilla abbia già rifiutato una proposta dei rossoneri carioca.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE