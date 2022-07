Materazzi torna a punzecchiare Ibrahimovic e manda in tilt i social

15-07-2022 11:27

Nonostante i tre anni vissuti insieme a difendere gli stessi colori, o forse anche a causa di quel periodo all’Inter, tra Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic non scorre buon sangue, non è mai scorso e, probabilmente, mai scorrerà. Gli innumerevoli e botta e risposta in campo e a distanza (l’ultimo solo poche ore fa) tra i due sono leggenda e hanno da sempre infiammato il web.

Materazzi, nuovo attacco a Ibrahimovic

Matrix è, infatti, tornato alla carica con un commento sibillino che elogia l’ex compagno di squadra ed eroe del triplete nerazzurro, Samuel Eto’o, e manda un messaggio nemmeno tanto velato al rivale di sempre, con tanto di emoticon divertita, facendo infuriare i tifosi del Milan e mandando in estasi quelli interisti. Materazzi scrive. lasciando davvero pochi dubbi sul destinatario:

C'è chi ha vinto 2 tripleti e chi…. nemmeno la Champions…. Ci sarà un motivo

Materazzi Vs. Ibra, dove iniziò tutto

Il primo incontro-scontro tra lo svedese e il campione del Mondo va in scena il 2 ottobre 2005, con il difensore centrale dell’Inter che stende Ibra nella zona centrale del campo e lo costringe al cambio. L’attaccante si lega al dito l’intervento e il 14 novembre 2010 si prende la sua rivincita: entrata killer in un derby di Milano, deciso in favore dei rossoneri proprio dal gigante di Malmoe. In quell’occasione, Materazzi fu costretto ad andare all’ospedale e Ibra dichiarò: “Ho aspettato questo momento per quattro anni”. Da quel momento in poi, tra i due le cose non hanno fatto altro che peggiorare.

Materazzi, il messaggio a Ibra fa esplodere i social

Così, il nuovo affondo di Matrix, non ha fatto altro che scatenare l’ennesimo putiferio sul web. I tifosi nerazzurri inondano di cuori e like il profilo social dell’ex difensore, quelli rossoneri non ci stanno e vanno all’attacco. Qualcuno scrive: “Non gioca a calcio da quasi un secolo e ogni volte che apre bocca deve sempre parlare del passato“, e un altro tifoso chiede: “Materazzi, per quanto andrai avanti con questa battuta??“, e poi: “Ibra non avrà vinto la Champions ma è una leggenda! Materazzi verrai ricordato per aver preso la testata da Zidane”, “C’è chi a 40anni continua a giocare, segnare e vincere scudetti in Italia e chi dopo una Champions vinta si è ritrovato in India pur di giocare titolare qualche partita. Punti di vista Matrix“.