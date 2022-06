Chi è Cesare Casadei: il nuovo talento della “cantera” dell’Inter

19-06-2022 11:14

L’Inter non è riuscita a conquistare il suo secondo scudetto consecutivo. Ma oltre alla vittoria in Coppa Italia e in Supercoppa italiana, ha messo in bacheca anche il titolo italiano del campionato Primavera, vinto per la decisiva volta nella sua storia. Il match decisivo è arrivato contro la Roma battuta ai supplementari anche grazie all’apporto decisivo di Cesare Casadei.

Cesare Casadei: il nuovo talento nerazzurro

Nato nel gennaio del 2003, Cesare Casadei sembra essere l’ultimo prodotto del vivaio nerazzurro che nel corso del tempo è riuscita a portare alla ribalta tanti giocatori importanti. Casadei sembra avere tutte le caratteristiche per diventare il calciatore del futuro a cominciare dalla stazza che con i suoi 186 centimetri ne fanno un giocatore in grado di incidere in tante fasi del gioco. Ma a risaltare sono soprattutto le caratteristiche tecniche che gli permettono di essere un giocatore determinante anche in fase offensiva come dimostrano i 14 gol realizzati nel campionato Primavera che lo hanno portato ad essere eletto come miglior giocatore della fase finale.

Casadei: esordio a Cervia, poi l’Inter

Cesare Casadei ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio nella natale Cervia, poi il passaggio al Cesena. Le difficoltà finanziarie della società però nel 2018 lo spingono all’Inter dove comincia ad avere una crescita esponenziale anno dopo anno. Sotto la guida di Chivu la maturazione sembra essere arrivata a compimento come ha dimostrato nell’ultimo campionato ma anche nella Youth League, con i pari età europei, ha dimostrato di poter giocare alla pari.

Inter: le attenzioni sul nuovo gioiello

Le prestazioni di Casadei non sono passate inosservate. Il giocatore grazie all’ultimo campionato è finito nei radar di tanti club italiani che puntano spesso sui giovani che Empoli, Sassuolo e Torino. Ma anche tante società in giro per l’Europea sono rimaste colpite dalle qualità del giovane centrocampista come il Chelsea che avrebbe cominciato a fare le sue prime mosse.

Casadei: ora l’appuntamento con l’Europeo U19

Il prossimo palcoscenico per Casadei è rappresentato dal campionato Europeo Under 19 che l’Italia giocherà agli ordine del tecnico Carmine Nunziata. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale e tra i convocati spiccano i nomi di Casadei (già tre gol in azzurro) e del bianconero Miretti per un centrocampo che si preannuncia di grande qualità.