C’è un modo per blindare Skriniar, tifosi Inter in fermento: “Accontentiamolo”

29-07-2022 13:23

Mentre l’Inter è concentrata sul fronte cessioni per assicurare al bilancio societario i 60 milioni d’attivo necessari a coprire i costi di gestione della prossima stagione – Pinamonti e Sanchez restano i principali candidati alla partenza – questa mattina arriva la notizia della possibile conferma di un big della rosa di Inzaghi che fa esultare i tifosi nerazzurri.

Inter, Skriniar chiede rinnovo da top player

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, le trattative per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar iniziano a prendere quota, seppur su basi differenti rispetto a quelle messe in piedi qualche mese fa:

Sulla Rosea si legge: “Una situazione ancora in evoluzione che, nel caso in cui non dovessero arrivare offerte congrue, porterà la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Skriniar a sedersi al tavolo per trattare il rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2023. E rispetto al principio di accordo di qualche mese fa a 5 milioni l’anno fino al 2027, ora Milan chiede un rinnovo da top, in linea con gli stipendi di Lautaro e Brozović (6 milioni l’anno)”.

Inter-Skriniar: addio solo a quota 70 milioni

Il centrale slovacco, giocatore chiave nelle strategie di Simone Inzaghi, da mesi è nel mirino di Paris Saint Germain e Chelsea, che allo stato attuale delle cose però non hanno intenzione di mettere sul tavolo i 70 milioni cash chiesti dall’Inter. Posto che la questione Skriniar continuerà a tenere banco fino all’ultimo giorno di mercato, e che un’eventuale proposta nei paraggi di quota 70 milioni porterebbe alla sua cessione per sistemare il bilancio nerazzurro, a questo punto le possibilità di vedere Milan prolungare la sua avventura nerazzurra sembrano in netto aumento. A patto, ovviamente, che l’Inter decida di assecondare le richieste al rialzo avanzate dal giocatore.

Tifosi Inter spingono per accontentare Skriniar

La conferma di Skriniar è uno dei temi che sta maggiormente a cuore ai tifosi nerazzurri che sui social si schierano in modo praticamente unanime al fianco del giocatore, implorando Marotta di andare incontro ai suoi desideri economici per firmare in fretta il rinnovo. “Se la società lo ritiene un giocatore top, vista la cifra che chiede per cederlo, lui chiede un ingaggio da top. Fa benissimo” osserva Jhonny. “Ha diritto a pretendere un ingaggio che sia in linea con il suo gran rendimento” aggiunge Cosma Damiano. Mentre Andrea addirittura rilancia: “Ne meriterebbe 10 di milioni! Giocatore d’altra categoria in campo e fuori”.

Davide, infine, stima a tal punto lo slovacco da chiedere alla società di premiarlo con un’ulteriore gratifica: “Nessuno più di Skriniar all’Inter (forse solo BROZO) merita quei soldi. Sono 4 anni che in ogni sessione di mercato si parla di cessione, ma rimane sempre… Leader della squadra, in campo e nello spogliatoio… Va rinnovato e non solo… Subito la FASCIA DA CAPITANO!”