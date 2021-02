Inter: "Meglio di mia madre", Barella mette tutti d'accordo

La sconfitta contro la Juve in coppa Italia, peraltro ancora rimediabile nel ritorno della settimana prossima a Torino, non pare aver lasciato strascichi in casa Inter tornata prepotentemente alla vittoria, ieri, nell’anticipo del venerdì in serie A al Franchi di Firenze. Nel 2-0 rifilato alla Fiorentina c’è un protagonista oramai consolidato tra i nerazzurri che in attesa di Juve-Roma e del Milan domani si godono la vetta della classifica. “Meglio di mia madre” ha dichiarato il tifoso vip Alessandro Cattelan dopo la partita. Il riferimento è per Niccolò Barella, a detta di molti, vip e non, il miglior centrocampista italiano di questo momento.

Non Lukaku, non Lautaro: è Barella il migliore

Un nome su tutti e non è uno della LuLa, non è nemmeno Hakimi che pure ieri ha arato la fascia del Franchi. L’Inter si coccola il suo campione, il suo piccolo grande uomo: Niccolò Barella. Una crescita esponenziale, dallo scorso anno, cementificata dai numeri e dalle prestazioni. Gol e assist nel 2-0 dell’Inter alla Juve in campionato, un’altra magia contro la Fiorentina per un totale in stagione di tre centri e cinque assist. Lo hanno paragonato a Nicola Berti, a Marco Tardelli mentre, dopo le parole di Stellini vice Conte, l’investitura è arrivata anche da un altro a cui può aspirare per ruolo e caratteristiche, Claudio Marchisio: “Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento di Barella. Giocatore giovanissimo, maturo e completo. Fortunati gli interisti, ancor di più fortunata la nostra Nazionale”.

Cattelan si gode la sua Inter e Barella

“Barella? Mi sono affezionato a lui perché racchiude lo spirito che piace ai tifosi dell’Inter” ha esclamato con entusiasmo Alessandro Cattelan che subito dopo la partita è stato messo in collegamento con Barella dagli spogliatoi di San Siro. Il presentatore di Sky ha voluto esagerare: “Se sono contento di vedere #Barella? Beh, in questo momento metterei Barella quasi sopra mia mamma!” strappando un sorriso al centrocampista nerazzurro. E si è pure lasciato scappare una frecciata al Milan e a Ibrahimovic: “Ho speso tutto su Ibra e l’anno in cui il Milan batte più rigori che calci d’angolo lui li sbaglia tutti…”.

Il giudizio del super tifoso Biasin: “Barella vale 900 milioni”

“Comunque secondo me l’#Inter a 900 milioni è un affare perché #Barella, da solo, li vale tutti” è il messaggio postato nel dopo partita da un entusiasta Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro che ha voluto ironizzare sulle voci di vendita dell’Inter sottolineando il valore del centrocampista ex Cagliari anche ieri a segno. Per poi continuare nel suo elogio “”Deve essere più continuo”: è diventato continuo. “Deve aiutare più in fase offensiva”: 10 assist. “Se avesse anche qualche gol in più nelle gambe…”: eccoli. Se smette di prendere le ammonizioni lo fanno Santo. Strepitoso #Barella”.

SPORTEVAI | 06-02-2021 10:06