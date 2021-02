Inter, Stellini: "Auguro a Barella di diventare come Conte"

Al termine del match vinto 0-2 contro la Fiorentina, il vice allenatore dell’Inter Cristian Stellini è intervenuto ai microfoni di Sky: “Noi non vogliamo mettere pressione a nessuno, solo pensare al nostro percorso. Non era semplice giocare a Firenze 3 giorni dopo l’ultimo incontro, perché partite così sono sempre difficili specie con due giorni di recupero. Sono soddisfatto, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavorato bene insieme servendo tante palle ai compagni. Questo era quello che ci aspettavamo”.

Stellini ha analizzato un punto di forza della squadra: “I ragazzi sono molto collaborativi, generosi. A volte anche la troppa generosità li porta a perdere il controllo, invece oggi sono stati molto determinati e precisi. Non era semplice dopo aver giocato dopo tre giorni. Conte? Quando si vive la partita da fuori, col suo carisma poi, è sempre difficile. Si soffre di più stando fuori, per noi i suoi consigli e il suo aiuto sono molto importanti. Prendiamo di buon grado ciò che ci consiglia e ci dice. Non è per nulla difficile, sono cose molto importanti quelle che dice perché lui è la nostra guida e lo dobbiamo seguire”.

Sulle vicende extra campo: “Noi pensiamo al campo, al gioco, a prendere punti. Ci sono tante difficoltà ma anche due titoli da conquistare, siamo concentrati sul gioco”.

Ivan Perisic tra i migliori in campo: “Quest’anno si è sacrificato tantissimo in un ruolo che ora lo vede protagonista da metà campo in giù. E’ un giocatore prezioso per il contributo che dà, siamo soddisfatti di quello che sta facendo. Non dobbiamo mai guardarci indietro, ma sempre avanti. Lui deve fare quello che gli viene chiesto, senza rammaricarsi”.

Barella viene accostato al Conte calciatore: “Gli auguro di diventare come il mister. Lui sta crescendo come Lautaro e altri ragazzi. Il prossimo step? Qualche gol anche di testa. Gagliardini? Abbiamo a disposizione tutti i centrocampisti e facciamo rotazioni. Sta giocando abbastanza, deve adattarsi perché gli serve molta continuità. Stasera ha un contributo importante a partita in corso, ha partecipato al gioco e reso la corsia sinistra pericolosa”.

OMNISPORT | 05-02-2021 23:38