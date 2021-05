Inter, meno dubbi sul futuro: lungo abbraccio Conte-Zhang

Si è ampiamente parlato in queste settimane di Antonio Conte e del suo futuro all’Inter, indipendentemente dalla conquista dello scudetto. Il tecnico salentino ha più volte fatto capire di voler inquadrare chiaramente i progetti societari prima di sciogliere le riserve sulla propria permanenza, in un discorso iniziato addirittura nell’estate 2020. E buoni segnali, in tal senso, sembrano arrivati.

L’atteso incontro con Steven Zhang si è infatti consumato. E sembra aver prodotto i risultati che la piazza attendeva con ansia. La ‘Gazzetta dello Sport’ parla infatti di un “lungo abbraccio con Antonio Conte sotto gli occhi di Marotta“. La lunga giornata del patron ad Appiano Gentile è stata infatti dedicata nella primissima fase proprio all’allenatore, con un clima disteso e rilassato.

L’ambiente è infatti al momento concentrato sulla conquista dello scudetto, e sulla fondamentale trasferta di Crotone di questo sabato pomeriggio. Prima il presente, insomma, ma con un occhio già proteso sull’immediato futuro.

Conte ha chiesto a più riprese di essere informato sui piani societari ed essere maggiormente coinvolto nei discorsi tra i dirigenti. Un processo che è ormai decollato, visto che Zhang gli ha dato ampio spazio prima di concentrarsi su Marotta e i saluti ai giocatori.

Il patron ha quindi visitato le nuove strutture del centro di allenamento, che la proprietà Suning ha ristrutturato ma che Zhang ancora non aveva visto con i propri occhi. Di tutto il resto, invece, si discuterà nei prossimi giorni.

C’è infatti in programma un vertice post scudetto, in cui si discuterà anche di mercato. Conte, per esempio, vuole essere sicuro che i top players rimangano (Lukaku su tutti) e si ragiona anche sull’arrivo di un nuovo portiere (Musso o Cragno).

Di fronte a rassicurazioni su questi temi, anche i ragionamenti sulla sua permanenza potrebbero mettersi in discesa. In un’Inter nuovamente vincente e al cui timone resterebbe Antonio Conte. Un Antonio Conte finalmente soddisfatto e, soprattutto, sereno e rilassato.

OMNISPORT | 01-05-2021 09:30