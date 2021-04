Inter, attenta a Lukaku: tutti lo vogliono

La stagione di Romelu Lukaku, fino a qui, potrebbe essere facilmente definita straordinaria. 27 gol in tutte le competizioni, conditi anche da 8 assist, fanno di lui il Front-man del probabile, prossimo scudetto dell’Inter di Antonio Conte. Arrivato due anni fa per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, il gigante belga ex Manchester United si è preso da subito il mondo Inter, che su di lui si sta appoggiando per tornare ai fasti di un tempo.

Se da un lato c’è un Antonio Conte che si gode i propri attaccanti, da Lukaku e Lautaro Martinez, anche lui autore di un’ottima annata, in Premier League c’è un Jurgen Klopp di umore decisamente opposto. Il tecnico del Liverpool non sarebbe per niente soddisfatto delle prestazioni di Roberto Firmino e di Sadio Mané nel corso di questa stagione. I due attaccanti hanno infatti realizzato appena 8 gol a testa in Premier League, dimostrandosi spesso imprecisi sotto porta.

Oltre a ciò le probabilità che Mohamed Salah possa lasciare Anfield in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbero decisamente alte. Ma non sarebbe solamente Salah a volere cambiare aria. Il portale fichajes.net infatti riporta di come il fenomeno egiziano sia in rotta con i compagni e con lo stesso Klopp, e dunque potrebbe chiedere la cessione anche in caso di qualificazione Champions.

Guardando questa situazione, sempre secondo il portale, Jurgen Klopp ha fatto una precisa richiesta alla dirigenza dei Reds, già sotto forte accusa per la questione Superlega: portare Romelu Lukaku ad Anfield. Il tecnico ex Borussia Dortmund stravede per il numero 9 nerazzurro, e vorrebbe aggiungere un centravanti di peso e di manovra al proprio roster, per tornare nel 2021/2022 a dominare in Premier ed in Europa come in passato.

Ovviamente l‘Inter non si priverebbe mai di Lukaku a meno di un’offerta veramente fuori mercato, anche perchè reperire un sostituto in questo periodo non è semplice. In questo caso, l’idea è che la vendita di Salah coprirebbe il costo del cartellino di Lukaku. Anche l’egiziano ha una valutazione davvero enorme (più di 100 milioni in era pre-covid) e la sua valutazione e quella di Lukaku sono tutto sommato simili. Nonostante il passato all’Everton, Lukaku non avrebbe problemi ad accasarsi nel Liverpool, ma non esiste ancora una vera e propria trattativa e, se davvero ci sarà qualcosa di concreto, sarà dopo il termine della stagione.

Oltre al Liverpool, anche il Barcellona e il Real Madrid hanno messo gli occhi sul belga, che ha pretendenti in tutta Europa. Comunque vada, questa sarà un’estate di fuoco per l’Inter, e non solo da un punto di vista societario.

OMNISPORT | 26-04-2021 09:00