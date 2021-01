Inter-Milan, Kjaer sostituito dopo 20 minuti: fuori per infortunio

Inter-Milan non inizia con il piede giusto per la squadra di Stefano Poli. Il derby di Coppa Italia di Simon Kjaer è infatti durato soltanto 20 minuti a causa di un problema fisico.

Il difensore danese ha rimediato quello che sembra essere un infortunio muscolare, probabilmente in un contrasto con Alexis Sanchez al limite della propria area.

L’ex Atalanta e Siviglia si è poi sdraiato al suolo per fermare il gioco e chiedere il cambio. Così Pioli è stato immediatamente costretto a spendere uno slot e il primo cambio.

Al posto di Kjaer è stato mandato in campo Fikayo Tomori, appena arrivato al Milan e chiamato a fare il suo debutto assoluto in rossonero entrando a freddo in una partita molto delicata e sentita.

Per Kjaer non è il primo stop della stagione: aveva già saltato tutto il mese di dicembre a causa di un problema muscolare.

OMNISPORT | 26-01-2021 21:24