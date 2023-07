Inter-Morata, summit decisivo: il giocatore ha detto sì, ecco cosa manca

Un altro ex della Juventus potrebbe approdare in nerazzurro: Inzaghi lo ha chiesto espressamente alla dirigenza, ma occhio alla Roma che vorrebbe riformare il tandem con Dybala

18-07-2023 19:56

E’ probabile che ai tifosi dell’Inter non faccia molto piacere, perché non si è ancora spenta l’eco delle polemiche per l’arrivo di Juan Cuadrado, che il nome di Alvaro Morata torna a circolare con forza negli ambienti nerazzurri. E siccome, per usare un eufemismo, le storie con la Juventus sono leggermente tese, le reazioni non possono che essere poco entusiaste.

Inter-Morata, il summit

Eppure, l’Inter ha assoluta necessità di trovare un attaccante che possa colmare il vuoto lasciato (o creato…) da Lukaku. L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, con alle spalle una lunga militanza in bianconero (130 presenze e 35 gol sommando i due bienni) sarebbe il nome individuato dalla società nerazzurra. E nel pomeriggio di oggi, gli agenti di Morata Juanma Lopez e l’avvocato Beppe Bozzo, hanno incontrato i dirigenti interisti Marotta, Baccin e D’Ausilio. Si è trattato di un incontro preliminare, per capire i margini di manovra della trattativa e per capire meglio quali sono le intenzioni del giocatore, che avrebbe aperto ai nerazzurri. Dopodiché la trattativa dovrà essere condotta con l’Atletico Madrid.

Morata, i costi dell’operazione

E qui iniziano (o potrebbero iniziare) le dolenti note: perché il giocatore ha una clausola rescissoria da 21 milioni di euro, che l’Inter non sarebbe disposta a pagare. I nerazzurri vorrebbero arrivare al massimo a 15 milioni, ma la clausola potrebbe scendere a 12 milioni se fosse depositato il rinnovo del contratto concordato dal calciatore con i colchoneros un mese fa (dal 2024 al 2026 con stipendio decurtato da 9 a 6 milioni). In tal caso, il problema del cartellino non ci sarebbe, ma resterebbe quello legato all’ingaggio, perché con Morata l’Inter non potrebbe usufruire dei benefici del Decreto Crescita e il prezzo da pagare sarebbe “pieno”. Ma bisogna fare in fretta, poiché Roma e Milan sono alla finestra e seguono la vicenda con molta attenzione.

Morata, occhio anche alla Roma

Morata preferirebbe restare in Italia anche e soprattutto per motivi familiari, e Inzaghi lo ha espressamente richiesto alla società in quanto vuole un attaccante “fatto”, testato sui campi della A, magari capace di fare anche il lavoro di fino che l’anno scorso fu affidato a Dzeko. Ma l’opzione Roma sarebbe altrettanto valida, per Morata, anche perché ritroverebbe il suo grande amico Paulo Dybala. Nella giornata di ieri, infatti, l’agente dell’attaccante, Juanma Lopez, ha avuto un incontro con il gm della Roma, Pinto, e la richiesta del centravanti è stata di 5 milioni di euro netti all’anno di stipendio. Fatto sta che ora la palla sembra nelle mani dell’Inter, che come ovvio che sia sta pensando anche alle alternative: i nomi sono quelli di Balogun dell’Arsenal, Beto dell’Udinese e Taremi del Porto. Ma nessuno di questi stimola particolarmente la fantasia dei tifosi nerazzurri.