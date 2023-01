Inter-Napoli, sale l'attesa: c'è il tutto esaurito

02-01-2023 20:23

Sale l’attesa per la grande sfida di San Siro tra Inter e Napoli, che segnerà la ripresa del campionato di Serie A. Il club nerazzurro ha comunicato il tutto esaurito dello stadio Meazza: per il big match con la capolista è atteso un pubblico da 75mila spettatori.

“Si torna a San Siro e si torna in grande stile, con Inter-Napoli e con il sold-out. Un’atmosfera unica accoglierà dunque la squadra di Simone Inzaghi per la ripresa del campionato. A quasi due mesi dall’ultimo impegno ufficiale, il campionato riparte con il big match del Meazza, valido per la 16ª giornata di Serie A”, è il comunicato del club nerazzurro.

“L’appuntamento è per mercoledì 4 gennaio alle 20:45 e il Meazza sarà tutto esaurito. In base al Decreto Prefettizio del 29/12/22 è fatto divieto ai residenti nella regione di Campania di acquistare un biglietto per la partita. In base al Decreto, i residenti nella regione Campania non potranno in alcun modo entrare nello stadio, anche se in possesso di tessera del tifoso del Napoli”.